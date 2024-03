"Sturm der Liebe": So wird Theo zum Held am "Fürstenhof"

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " bekommt Michael einen neuen Mitbewohner und Werner schlechte Nachrichten.

Theo (Lukas Leibe, 33, M.) wird unfreiwillig zum Held. © ARD/WDR / Christof Arnold

Philipp (gespielt von Robin Schick, 30) hat sich von Vincent (Martin Walde, 36) provozieren lassen. Nun rudert er zerknirscht zurück und entschuldigt sich bei Ana (Soluna-Delta Kokol, 26).

Als dann Helene (Sabine Werner, 63) und Michael (Erich Altenkopf, 54) einen neuen Mitbewohner suchen, ist Philipp sofort zur Stelle: Er zieht in die Scheune ein. Doch was steckt in Wahrheit hinter seinem Umzug?

Markus (Timo Ben Schöfer, 59) verteidigt Philipp und versucht Vincent zu vermitteln, dass er im Grunde ein guter Mensch ist.

Dabei ist Markus selbst kein Heiliger: Sein Bestechungsversuch hat zwar nicht funktioniert, doch dank eines Tipps seines Komplizen kann er seine Intrige weiterspinnen. Das hat vor allem für Werner (Dirk Galuba, 83) schlimme Folgen.

Theo (Lukas Leibe, 33) liegt im Rennen um den Titel "Mitarbeiter des Monats" vorne. Weil er weiß, wie wichtig der Gewinn für Lale (Yeliz Simsek, 34) ist, will er sich absichtlich blöd anstellen - doch sein Plan läuft anders als gedacht.

Was passiert, sehen die Zuschauer am heutigen Montag um 15.10 Uhr im Ersten. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, liest Du unten.