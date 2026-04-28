Neue Rolle bei ARD-Serie enthüllt: Starkoch Alexander Herrmann mischt bei "Sturm der Liebe" mit

München - Alexander Herrmann (54) ist vor allem für seine gehobene Küche sowie seine Rolle als Juror in der Kochshow "The Taste" bekannt. Doch nun darf der Sternekoch auch bei der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " mitmischen – und das vor der Kamera.

Alexander Herrmann (54) stellt bei "Sturm der Liebe" sein Schauspieltalent unter Beweis. © ARD/Christof Arnold

Der 54-Jährige wird für nur eine Folge im "Fürstenhof" zusehen sein.

Den Gastauftritt des Kochs bestätigte ganz offiziell die Bavaria Film in einer Pressemitteilung. Doch welche Rolle wird Alexander Herrmann übernehmen? Ganz einfach: Er spielt einfach sich selbst!

Laut Angaben der Bavaria Film soll Herrmann als früherer Mentor des aktuellen Küchenchefs Kilian (Anthony Paul) auftreten.

Er erscheint demnach überraschend im zentralen Schauplatz der Serie, dem Hotel Fürstenhof, um Kilians beruflichen Erfolg zu feiern.

Doch ein Unfall bringt die Situation unerwartet durcheinander, heißt es weiter. Nebenbei hilft er auch noch Fanny (Johanna Graen), die gerade dabei ist, Kilians Kochbuch zu Ende zu schreiben.

Und wer eignet sich besser für ein Kochbuch, als Sternekoch Alexander Herrmann? So hilft er aber nicht nur bei der Suche nach einer wichtigen Zutat, sondern spielt auch noch Amor bei Kilian und Fanny.