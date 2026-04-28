Neue Rolle bei ARD-Serie enthüllt: Starkoch Alexander Herrmann mischt bei "Sturm der Liebe" mit
München - Alexander Herrmann (54) ist vor allem für seine gehobene Küche sowie seine Rolle als Juror in der Kochshow "The Taste" bekannt. Doch nun darf der Sternekoch auch bei der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" mitmischen – und das vor der Kamera.
Der 54-Jährige wird für nur eine Folge im "Fürstenhof" zusehen sein.
Den Gastauftritt des Kochs bestätigte ganz offiziell die Bavaria Film in einer Pressemitteilung. Doch welche Rolle wird Alexander Herrmann übernehmen? Ganz einfach: Er spielt einfach sich selbst!
Laut Angaben der Bavaria Film soll Herrmann als früherer Mentor des aktuellen Küchenchefs Kilian (Anthony Paul) auftreten.
Er erscheint demnach überraschend im zentralen Schauplatz der Serie, dem Hotel Fürstenhof, um Kilians beruflichen Erfolg zu feiern.
Doch ein Unfall bringt die Situation unerwartet durcheinander, heißt es weiter. Nebenbei hilft er auch noch Fanny (Johanna Graen), die gerade dabei ist, Kilians Kochbuch zu Ende zu schreiben.
Und wer eignet sich besser für ein Kochbuch, als Sternekoch Alexander Herrmann? So hilft er aber nicht nur bei der Suche nach einer wichtigen Zutat, sondern spielt auch noch Amor bei Kilian und Fanny.
Alexander Herrmann schwärmt von "Sturm der Liebe"-Dreharbeiten.
Für den Kulmbacher war der "Sturm der Liebe" ein "echtes Abenteuer", wie er erzählte. Durch die neue Herausforderung konnte er herausfinden, "welche Facetten noch in mir stecken und wie gut ich mich auf Knopfdruck in ein solches Erfolgsformat integrieren kann".
Weiter schwärmte der 54-Jährige: "Das setzt wiederum Vertrauen voraus, und genau dieses Zutrauen hat mir das gesamte 'Sturm der Liebe'-Team von Anfang an entgegengebracht und mich sehr herzlich aufgenommen. In zwei Tagen 13 Bilder zu drehen, war zwar sehr anstrengend, zugleich aber auch unglaublich erfüllend. Eine tolle Erfahrung – jetzt freue ich mich auf die Ausstrahlung."
Ob der Sternekoch also bald öfter hinter der Kamera sein Schauspieltalent unter Beweis stellen wird? Das bleibt abzuwarten, doch Alexander Herrmanns Hauptmetier bleibt definitiv die Kunst am Herd.
Wann können Fans den Starkoch bei "Sturm der Liebe" bewundern? Laut Bavaria Film soll die Folge voraussichtlich am Freitag, dem 8. Mai, ausgestrahlt werden. Die Serie läuft regulär um 15.10 Uhr im Ersten und steht bereits vorab in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.
Titelfoto: ARD/Christof Arnold