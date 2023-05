Neues Gesicht bei "Sturm der Liebe", doch für Alexandra, Noah und Eleni ist sie eine alte Bekannte

Dionne Wudu (41) schlüpft ab Ende Juni in die Rolle der Nicole Alves und tritt ihren Dienst am "Fürstenhof" an. © ARD/Christof Arnold

Allerdings war sie lange von der Bildfläche verschwunden.

"Nicole ist die ehemalige Haushälterin der Schwarzbachs und kennt Eleni (Dorothée Neff, 35) und Noah (Christopher Jan Busse, 29) von klein auf", beschreibt der Sender die Vorgeschichte.

"Alexandra Schwarzbach und sie hatten länger keinen Kontakt - doch als am 'Fürstenhof' eine Stelle als Hausdame frei wird, zögert Alexandra (Daniela Kiefer, 49) nicht lange."

Nicole wird sich in der 4062. Folge (voraussichtlicher Sendetermin: 28. Juni) anhören, was Alexandra anzubieten hat. Was Robert (Lorenzo Patané, 46) anfangs überhaupt nicht gefällt: "Doch schon bald merkt er, dass Nicole alles andere als Alexandras Marionette ist und für sich und ihre Träume einsteht", gibt die ARD erste Einblicke.

Dionne Wudu, ihres Zeichens unter anderem professionelle Tänzerin, Sängerin und Moderatorin, blickt vorfreudig auf ihr Engagement bei der Dauer-Serie: "Ich bin wahnsinnig dankbar für diese Erfahrung beim 'Sturm'. Nicht nur beim Drehen, sondern auch zwischenmenschlich mit fantastischen Kollegen vor und hinter der Kamera."