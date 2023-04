Neuzugänge bei "Sturm der Liebe": Sie mischen bald den "Fürstenhof" auf

Sein Besuch am "Fürstenhof" hat finanzielle Gründe, doch er macht hier überraschende Bekanntschaften, die eine andere Seite an ihm hervorlocken.

Ab Folge 4052 (voraussichtlicher Sendetermin 14. Juni 2023) gibt es dann noch einen Neuling am "Fürstenhof": Otto von Arnsberg (Maurice Lattke, 24) taucht unangekündigt am Hotel auf.

Der Fürstenhof, ein fiktives oberbayerisches Luxushotel, ist Schauplatz der Telenovela "Sturm der Liebe". © ARD/Ann Paur

"An meinem ersten Tag war ich total überwältigt, wie herzlich ich in die 'Sturm-Familie' aufgenommen wurde. Es ist wundervoll, mit so vielen tollen Menschen zu arbeiten, und ich bin dankbar für dieses großartige Abenteuer!", berichtet Mohamed-Ali über ihr Engagement.

"Imani ist eine ehrgeizige, mutige und liebenswerte Frau. Sie kommt mit großen Zielen an den 'Fürstenhof' und bekommt mehr, als sie sich erhofft hatte", verrät sie über ihre Rolle.

Ihre Ausbildung absolvierte Mohamed-Ali an der internationalen Schauspielakademie CreArte in Stuttgart. Kürzlich war sie in der ZDF-Komödie "Extraklasse - On Tour" (2022) zu sehen.

"Das Set meiner neuen Dreharbeiten ist wie ein magischer Ort, an dem ich mich vollkommen lebendig fühle. Die unglaublich netten und talentierten Menschen hier machen diese Erfahrung zu etwas Besonderem", schwärmt Lattke. "Das Leben hat Otto oft nicht fair behandelt, aber er hat gelernt, dass wahre Stärke nur durch Herausforderungen und das Eingestehen von Fehlern kommt. Sein Motto lautet: 'Manchmal müssen wir durch Dunkelheit gehen, um das Licht zu finden.'"

Lattke hat bereits mehrere Schauspiel-Workshops am National Institute of Dramatic Art in Perth absolviert. Seit fünf Jahren steht er für Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera, zuletzt war er in "Das Privileg" (2022) auf Netflix zu sehen.