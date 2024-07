"Sturm der Liebe": Gibt es bald ein Happy End für Greta?

Die Cousine von Yvonne (Tanja Lanäus, 52) kam an den "Fürstenhof", um in der Hotelküche Andrés (Joachim Lätsch, 68) Rolle zu übernehmen.

Ein Streit in der Küche eskaliert schließlich und Alexandra wird schwer durch heißes Öl verletzt. Greta macht sich schwere Vorwürfe, darf am Ende ihren Job aber behalten.

Bei den Fans der Serie ist Osswald sehr beliebt. "Hoffentlich bleibt sie noch ganz lange am Fürstenhof, sie ist zurzeit mein absoluter Liebling beim Sturm", kommentiert eine Zuschauerin auf Instagram. "Ob sie so wird wie Robert, ist es für mich noch zu früh zum Beurteilen", relativiert ein Fan.

Ihren ersten Aufritt hatte "Greta Bergmann" in Folge 4013 im April 2023. Wer die Folgen verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek nachschauen. Wie es für Greta am "Fürstenhof" weitergeht, siehst Du dann in den neuen Folgen im August.