"Sturm der Liebe": Hätte ihre Geschichte ein anderes Ende verdient?

Alexandra kam am Ende mit einem Schrecken davon und Tom wurde in eine Psychiatrie eingewiesen.

Am Ende trieb Tom diese Fixierung in den Wahnsinn: Er versteckte sich tagelang, um es so aussehen zu lassen, als hätte Christoph ihm etwas angetan. Dann entführte er Alexandra und wollte sie sogar umbringen!

Nach seiner Ankunft in Bichlheim verliebte er sich auf den ersten Blick in Alexandra (Daniela Kiefer, 49). Doch ihr Glück war von kurzer Dauer, denn Toms Eifersucht auf ihren Ex-Partner Christoph (Dieter Bach, 60) nahm überhand.

"Tom Dammann hat in Bichlheim ganz schön für Unruhe gesorgt. Seine 20 Highlights sind daher alles andere als langweilig", heißt es in einem Zusammenschnitt seiner Serienauftritte auf dem SdL-Instagram-Kanal .

Tom (Milan Marcus, 37, v.) verabschiedet sich im Krankenhaus von Hildegard (Antje Hagen, 85, r.) © ARD/WDR/Christof Arnold

Der Fall vom romantischen Liebhaber zum Wahnsinnigen kam für viele Fans überraschend.

"Fand den Anfang zwischen den Zweien so schön", schreibt eine Zuschauerin zum Video und bedauert das tragische Ende der Beziehung.



"Schade, dass das Ende zwischen den beiden so kommen musste. Hätte gerne mehr von den beiden gesehen", kommentiert ein Fan.

"Mir gefiel Tom von Anfang an gut", erklärt eine Nutzerin. Den Verkauf seiner Geschichte hätte kaum einer vorhersagen können. Für Spannung hatte die Wendung aber in jeden Fall gesorgt. "Hat mir für Alexandra leid getan", so ein Fan zum Ende der Liebesgeschichte.

"Schade, dass er nicht lange beim Sturm dabei war", so eine Zuschauerin. Seinen ersten Auftritt hatte Tom in Folge 4186 (25. Januar 2024), seinen letzten in Folge 4256 (13.Mai 2024). Wer die Folgen verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek nachschauen.