"Sturm der Liebe": Eleni macht Leander ein überraschendes Geständnis

In der aktuellen Folge der beliebten ARD-Serie rund um das Hotel "Fürstenhof" erfahren Erik und Leander, was wirklich bei ihren Liebsten los ist.

Von Friederike Hauer

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" gibt es gute Nachrichten für Leander - an anderer Stelle sieht es jedoch nicht so rosig aus.

Eleni (Dorothée Neff, 35) macht Leander (Marcel Zuschlag, 30) das Geständnis, auf das er gewartet hat. © ARD/WDR / Christof Arnold Erik (gespielt von Sven Waasner, 43) macht sich Sorgen um Yvonne (Tanja Lanäus, 51). Was steckt nur hinter ihrem komischen Verhalten in letzter Zeit? Als seine Vermutungen immer wilder werden, rückt Yvonne endlich mit der Wahrheit heraus. Leander (Marcel Zuschlag, 30) hilft Eleni (Dorothée Neff, 35) bei der Töpferarbeit. Die hält die Nähe zu ihm kaum aus und erfindet einen Vorwand, um sich aus dem Staub zu machen. Aufgewühlt landet sie beim Findling - und trifft dort wieder Leander. Als er sie zur Rede stellt, platzt es aus ihr heraus: Sie liebt ihn immer noch! Helene (Sabine Werner, 62) ist wieder in Bichlheim: Gegenüber Michael (Erich Altenkopf, 53) gibt sie geknickt zu, dass André (Joachim Lätsch, 66) in Südafrika kaum Zeit für sie hatte. Doch auch zu Hause scheint es keinen Platz mehr für Helene zu geben: Weder im Beautysalon noch bei Nicole (Dionne Wudu, 41) bekommt sie einen Job. Was nun? Sturm der Liebe "Sturm der Liebe": Valentina muss mit dem Schlimmsten rechnen Helenes Lage lässt auch Valentina (Aylin Ravanyar, 26) nicht kalt: Sie weiß nicht, ob ein Umzug nach Brüssel das Richtige für sie ist. Ihr Opa Werner (Dirk Galuba, 82) und Vater Robert (Lorenzo Patané, 45) halten sich mit ihren Bedenken zurück. Otto (Maurice Lattke, 24) ist überrascht von Valentinas Zweifel an ihrer Zukunft. Wie es weitergeht, sehen die Zuschauer am heutigen Mittwoch um 15.10 Uhr im Ersten.

Valentina (Aylin Ravanyar, 26) weiß nicht, was sie tun soll. Was sagen ihr Opa (Dirk Galuba, 82, l.) und ihr Papa (Lorenzo Patané, 45) zu den Brüssel-Plänen? © ARD/WDR / Christof Arnold

Achtung, Spoiler! So geht es in der nächsten Folge "Sturm der Liebe" weiter