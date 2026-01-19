"Sturm der Liebe": Kurz vorm Kollaps - diese Frau hat Anteile vom "Fürstenhof" gekauft!

München - In einer neuen Folge der ARD-Serie " Sturm der Liebe " kommt Larissas heimlicher Plan ans Licht und der Hotelchef erleidet einen Schwächeanfall.

Massimo (Philip Birnstiel, 37, r.) empfiehlt Werner (Dirk Galuba, 85) sich untersuchen zu lassen. © ARD/WDR/Thomas Neumeier

Werner (gespielt von Dirk Galuba, 85) erfährt von Sophias Comeback und ihrem Kauf der "Fürstenhof"-Anteile. Er regt sich so auf, dass er einen Schwächeanfall erleidet. Massimo (Philip Birnstiel, 37) kann ihn überreden, sich in einer Münchner Klinik durchchecken zu lassen.

Da Werner erstmal ausfällt, muss Massimo als Vertreter ran. Dabei hat er nicht bedacht, dass er so auch mit der neuen Anteilseignerin Sophia (Krista Birkner, 59) zu tun hat.

Derweil finden Fanny (Johanna Graen, 36) und Yannik (Jo Weil, 48) immer mehr Hinweise darauf, dass Larissa (Anna Karolin Berger, 33) in Wahrheit ein Auge auf Kilian (Anthony Paul, 41) geworfen hat. Sie sind sich sicher: Ihr eigentlicher Plan ist es, Fanny und Kilian zu entzweien!

Mit den Nachforschungen konfrontiert, wird auch Kilian stutzig. Ist Larissa doch nicht so unschuldig, wie sie tut?