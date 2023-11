"Sturm der Liebe": SIE sorgt für Liebes-Chaos in Staffel 20!

München - Am 23. November startet die mittlerweile 20. Staffel " Sturm der Liebe ". Drei neue Gesichter rücken dabei in den Mittelpunkt der ARD-Telenovela: Vincent Ritter (Martin Walde, 36), Ana Alves (Soluna-Delta Kokol, 25) und Philipp Brandes (Robin Schick, 29).

Ab der 20. Staffel rückt Alves in den Mittelpunkt bei "Sturm der Liebe". Zwei Männer wollen ihr Herz erobern: Brandes und Ritter. Da sind Drama, Herzschmerz und Intrigen vorprogrammiert.

In Folge 4151 (voraussichtlicher Sendetermin: 22. November 2023) geht es für das Traumpaar dann nach Tansania, wo Leander einen neuen Job angenommen hat.

Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff, 35) und Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag, 30) werden sich in Folge 4146 (voraussichtlicher Sendetermin: 15. November 2023) das langersehnte Ja-Wort geben.

Dorothée Neff (35) und Marcel Zuschlag (30) waren das Traumpaar der 19. Staffel "Sturm der Liebe". © ARD/Christof Arnold

Ana beschließt, länger in Bichlheim zu bleiben. Nicht nur, um sich am "Fürstenhof" etwas Geld dazuzuverdienen, sondern auch, um bei ihrer alte Jugendliebe Philipp zu sein. Dessen Interesse an Ana wächst mit der Zeit wieder.

Doch auch beim neuen Bichlheimer Tierarzt Vincent sprühen sofort die Funken, als er die hübsche Pferdeliebhaberin sieht. Er vermutet, dass Philipp ein falsches Spiel mit Ana spielt.

Das Liebes-Chaos nimmt seinen Lauf.

"Sturm der Liebe" läuft montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten. Alle aktuellen Folgen kannst Du bereits vorab online in der ARD-Mediathek anschauen.