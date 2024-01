"Sturm der Liebe": Ana ahnt nicht, was hinter ihrem Rücken vorgeht

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " muss Alexandra eine schwere Entscheidung treffen und Ana wird hinters Licht geführt.

Hat die Beziehung vom Alexandra (Daniela Kiefer, 50) und Christoph (Dieter Bach, 59) überhaupt eine Zukunft? © ARD/WDR / Christof Arnold

Vincent (Martin Walde, 36) hat Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) gestanden, dass er ihr Lysander war. Doch statt eines Liebesgeständnisses, einigen sich beide darauf, Freunde zu bleiben. Ist das wirklich in Vincents Interesse?

Zoe (Lily Lück, 23) fühlt sich von Philipp (Robin Schick, 30) vernachlässigt. Ihren Ärger darüber lässt sie allerdings an Ana aus. Werner (Dirk Galuba, 83) wünscht sich einen friedlichen Umgang unter den Angestellten. Als Ana seinem Wunsch nachkommen und sich mit Zoe aussöhnen will, ahnt sie nicht, dass die gerade eigenen Pläne verfolgt und Philipp in den Stall gelockt hat.

Nicole (Dionne Wudu, 41) hat sich gegen den Chor und für Michael (Erich Altenkopf, 54) entschieden. Doch leider muss sie feststellen, dass ihre eigenen Bedürfnisse immer häufiger auf der Strecke bleiben.

Christoph (Dieter Bach, 59) und Alexandra (Daniela Kiefer, 50) waren gerade auf dem Weg der Versöhnung, da erfährt sie, dass das Komitee der Top 500 bestochen wurde. Nun drehen dem "Fürstenhof" ernsthafte Konsequenzen! Christoph beteuert seine Unschuld.

Wie Alexandra reagiert, sehen die Zuschauer am heutigen Dienstag, dem 16. Januar, um 15.10 Uhr im Ersten. Was danach passiert, erfährst Du unten.