"Sturm der Liebe": Damit bringt Tom Christoph zur Weißglut

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " muss Vincent eine schwere Entscheidung fällen.

Christoph (Dieter Bach, 59, r.) muss wutschnaubend feststellen, dass Tom (Milan Marcus, 37, M.) seine Aufgaben delegiert. © ARD/WDR / Christof Arnold

Christoph (Dieter Bach, 59) bekommt mit, dass sich Tom (Milan Marcus, 37) immer mehr in die Hotelgeschäfte einmischt: Erst delegiert er Aufgaben an Zimmermädchen, dann behelligt er Theo (Lukas Leibe, 33) mit Ratschlägen. Ihm platzt der Kragen: Weiß Alexandra (Daniela Kiefer, 50), was ihr Freund da anstellen?

Vincents (Martin Walde, 36) Herz ist gebrochen. Trotzdem sieht er keinen anderen Ausweg, als mit Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) Schluss zu machen. Gegenüber Natalie (Teresa Klamert, 31) gesteht er, dass er noch nie so starke Gefühle für eine Frau hatte.

Ana geht es nicht anders: Als sie ihre Sachen bei Vincent abholt, hofft sie, dass er seine Entscheidung überdenkt. Das kann doch nicht das Ende ihrer Liebe sein!

Caspar (Andreas Hagl, 23) rückt mit der Wahrheit heraus und erklärt Yvonne (Tanja Lanäus, 52), warum er aus dem Wohnheim geflüchtet ist. Gemeinsam mit Greta (Laura Osswald, 41) kommt die auf eine besondere Lösung. Leider missversteht Caspar, was sich die beiden ausgedacht haben und glaubt, dass Yvonne ihn loswerden will.

Was er daraufhin anstellt, sehen die Zuschauer am Dienstag um 20.15 Uhr im Ersten. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, liest Du bereits jetzt unten.