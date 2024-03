"Sturm der Liebe": Dieser Anblick gibt Vincent den Rest

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " wird Vincents Herz gebrochen.

Derweil rät Lale (Yeliz Simsek, 34) ihrer aufgelösten Freundin, dass sie Vincent besser nichts von dem Kuss erzählen sollte. Als Ana ihm dann begegnet, bemüht sie sich um Normalität - doch kann er ihr überhaupt in die Augen schauen?

Philipp (gespielt von Robin Schick, 30) nutzt den Streit zwischen Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) und Vincent zu seinen Gunsten: In einem tröstlichen Moment ergreift er seine Chance.

Erik (Sven Waasner, 44, l.) belauscht Casper (Andreas Hagl, 23) am Telefon. © ARD/WDR/Christof Arnold

Das Wandgemälde von Anton Hagen soll bei einer Auktion im "Fürstenhof" versteigert werden. Katja (Isabell Stern, 41) fürchtet, dass es damit für die Öffentlichkeit verloren ist. Markus (Timo Ben Schöfer, 59) wittert seine Chance auf Wiedergutmachung. Doch lässt sich Katja so leicht erobern?

Yvonne (Tanja Lanäus, 52) bekommt mit, dass Casper (Andreas Hagl, 23) gerne Koch werden würde. Sie legt bei Greta (Laura Osswald, 41) ein gutes Wort für ihn ein. Erik (Sven Waasner, 44) ist davon wenig begeistert. Als Hildegard (Antje Hagen, 85) ihm von dem entflohenen Häftling erzählt, glaubt er diesen in Caspar wiederzuerkennen.

Später muss er seinen Fehler eingestehen und entschuldigt sich. Doch dann belauscht er ein Telefonat, das ihm erneut verdächtig vorkommt. Als er Caspars Tasche durchwühlt, macht er eine überraschende Entdeckung.

Was Casper wirklich nach Bichlheim verschlägt, erfahren die Zuschauer am heutigen Montag um 15.10 Uhr im Ersten. Die Folgen der aktuellen Staffel kannst Du vorab in der ARD-Mediathek anschauen.