"Sturm der Liebe": Greta erlebt eine böse Überraschung

Greta (Laura Osswald, 41, l.) bemerkt, dass ihr Workshop und die Hochzeit am selben Tag stattfinden. © ARD/WDR / Christof Arnold

Greta (gespielt von Laura Osswald, 41) stellt fest, dass ihr Workshop in Paris am selben Tag stattfindet wie die Hochzeit von Eleni (Dorothée Neff, 35) und Leander (Marcel Zuschlag, 30)!

Schweren Herzens will sie schon absagen - da besteht Eleni darauf, dass sie sich die Chance nicht entgehen lässt.

Alexandra (Daniela Kiefer, 49) ist jedoch nicht so verständnisvoll: Sie empfindet Gretas Entscheidung als Verrat an ihrer Familie!

Ist Alexandra in Wirklichkeit aus einem anderen Grund so dünnhäutig? Schließlich steht ihre Scheidung von Markus (Timo Ben Schöfer, 57) an. Doch während er in Erinnerungen an ihre Ehe schwelgt, ist sie froh, endlich einen Schlussstrich ziehen zu können. Christoph (Dieter Bach, 59) will auf das Ereignis anstoßen.

Michael (Erich Altenkopf, 53) und Nicole (Dionne Wudu, 41) haben zueinandergefunden, wollen ihre Beziehung aber langsam angehen. Ob ihr Plan aufgeht, sehen die Zuschauer am heutigen Mittwoch um 15.10 Uhr in der ARD.