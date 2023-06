"Sturm der Liebe": Greta und Valentina können nicht fassen, was sie hier im Wald entdecken

Julian (Tim Borys, 32, r.) gibt sich beim Shooting mit Eleni (Dorothée Neff, 35, l.) und Leander (Marcel Zuschlag, 30) ganz professionell. © ARD/WDR / Christof Arnold

Eleni (Dorothée Neff, 35) hat Sorge, dass ihr Kuss mit Julian (Tim Borys, 32) ihre Freundschaft zerstört. Doch erleichtert stellt sie fest, dass sie ganz entspannt miteinander umgehen können.

Als Markus (Timo Ben Schöfer, 57) dann ausgerechnet Julian als Fotograf für das Charity-Projekt engagiert, hat Eleni jedoch Bedenken. Können Leander (Marcel Zuschlag, 30) und Julian zusammenarbeiten?

Die Hochzeit von Vanessa (Jeannine Gaspár, 30) und Carolin (Katrin Anne Heß, 36) steht bald an. Das stimmt Max (Stefan Hartmann, 32) rührselig. Gerne würde er endlich auch eine glückliche Beziehung führen. Er schwärmt für Imani (Belina Mohamed-Ali, 32) - doch die ist ja selbst verlobt.

Nach einer spontanen Tanzeinlage in der Waschküche hofft Max, dass seine Gefühle vielleicht doch erwidert werden. Er will Imani schon alles erzählen - da überrascht sie ihn mit einem Geständnis.

Was Imani will, erfahren die Zuschauer am heutigen Montag (26. Juni) um 15.10 im Ersten - oder bereits vorab in der ARD-Mediathek.