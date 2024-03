"Sturm der Liebe": Muss sich Greta das gefallen lassen?

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " entschließt sich Philipp zu einem gewagten Plan und Caspar erlebt eine Überraschung.

Philipp (Robin Schick, 30, r.) belauscht einen Anruf von Alfons (Sepp Schauer, 74). © ARD/WDR / Christof Arnold

Natalie (gespielt von Teresa Klamert, 31) fällt es schwer, Vincent (Martin Walde, 36) zu belügen - lange macht sie das nicht mehr mit. Philipp (Robin Schick, 30) muss daher seinen Plan mit Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) vorantreiben: Er überhört ein Telefonat von Alfons (Sepp Schauer, 74) und kommt auf eine Idee.

Tom (Milan Marcus, 37) hat von Christoph (Dieter Bach, 59) doch noch einen Job in der Geschäftsleitung bekommen. Alexandra (Daniela Kiefer, 50) freut sich - dabei ahnt sie nicht, dass Christoph damit seine eigene Agenda verfolgt.

Helene (Sabine Werner, 63) versucht sich am Online-Dating. Nach anfänglichen Zweifeln hat sie ein Match mit einem wirklich interessanten Mann - blöd nur, dass sie in ihrem Profil angegeben hat, Geschäftsführerin des "Fürstenhofs" zu sein.

Erik (Sven Waasner, 44) hat dafür gesorgt, dass Caspar (Andreas Hagl, 23) bei Greta (Laura Osswald, 41) in der Küche arbeiten kann. Doch an seinem "Schnuppertag" taucht der Schützling nicht auf!

Was Caspar unterwegs passiert ist, sehen die Zuschauer am Donnerstag um 15.10 Uhr im Ersten. Wie es dann in der nächsten Folge weitergeht, liest Du schon jetzt unten.