"Sturm der Liebe": Rettung mit vollem Körpereinsatz - kommt Philipp zu spät?

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " gerät eine "Fürstenhof"-Bewohnerin in Lebensgefahr.

Philipp (Robin Schick, 30) versucht alles, um Wilma (Birgit Koch, 74) am Leben zu halten. © ARD/WDR / Thomas Neumeier

Wilma (gespielt von Birgit Koch, 74) lässt kein gutes Haar an ihrem Großneffen Philipp (Robin Schick, 30) - doch Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) will davon nichts wissen: Es kommt zum Streit zwischen beiden.

Als Philipp die Sache dann am See in Ordnung bringen will, sieht er sich plötzlich in einer brenzligen Lage: Wilmas Leben liegt in seinen Händen. Zeigt sich nun sein wahrer Charakter?

Alfons (Sepp Schauer, 74) hat noch immer kein Geschenk für Hildegard (Antje Hagen, 85). Als wäre das nicht schon belastend genug, streitet er sich mit Werner (Dirk Galuba, 83). Am Ende könnte aber genau hier die Lösung für Alfons' Problem sein.

Alexandra (Daniela Kiefer, 50) erwischt Theo (Lukas Leibe, 33) in einer peinlichen Situation. Gegenüber Lale (Yeliz Simsek, 34) gesteht er dann, dass er das Problem schon länger hat - weiß sie Rat?

Michael (Erich Altenkopf, 54) muss sich eingestehen, dass er den Schlüssel im See wohl nie finden wird. Nicole (Dionne Wudu, 41) kann ihm allerdings nicht wirklich böse sein - schließlich verspricht er ihr eine besondere Überraschung zum Trost.

Was sich Michael ausgedacht hat, sehen die Zuschauer am Dienstag, dem 9. Januar, um 15.10 Uhr im Ersten.