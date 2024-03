"Sturm der Liebe": So fies intrigiert Natalie hinter Anas Rücken!

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " wird die Beziehung von Ana und Vincent auf eine harte Probe gestellt.

Anas (Soluna-Delta Kokol, 26) Nachricht an Vincent bleibt unbeantwortet. © ARD/WDR / Christof Arnold

Nach ihrem Streit mit Vincent (gespielt von Martin Walde, 36) ist Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) traurig: Sie bereut, was sie gesagt hat und schickt ihm eine versöhnliche Nachricht.

Was sie nicht weiß: Natalie (Teresa Klamert, 31) nimmt sein Handy unbemerkt an sich und löscht die Nachricht!

Als Ana keine Antwort erhält, lässt sie sich zum Trotz auf einen Filmabend mit Philipp (Robin Schick, 30) ein. Der verfolgt seinen eigenen Plan und will bei Ana nach einem brisanten Dokument suchen.

Yvonne (Tanja Lanäus, 52) entdeckt eine günstige Wohnung für Caspar (Andreas Hagl, 23). Er muss ihr verdeutlichen, dass selbst die noch zu kostspielig für ihn ist. Yvonne bietet ihm eine Lösung an - doch was hält ihr Freund Erik (Sven Waasner, 44) davon?

Katja (Isabell Stern, 41) stellt sich auf die Seite des "Fürstenhofs" und nimmt heimlich ein Geständnis von Markus (Timo Ben Schöfer, 59) auf. Christoph (Dieter Bach, 59) wittert seine Chance, den Widersacher ein für alle Mal loszuwerden. Alexandra (Daniela Kiefer, 50) ist noch zögerlich.

Ob auch sie Markus am Ende im Stich lässt, sehen die Zuschauer am heutigen Mittwoch, um 15.10 Uhr, im Ersten. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, liest Du unten.