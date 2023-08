"Sturm der Liebe": Yvonne macht eine beängstigende Entdeckung

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " muss Yvonne eine Niederlage nach der nächsten einstecken.

Doch das Schicksal ist noch nicht fertig mit Yvonne: Beim Entspannen macht sie eine beunruhigende Entdeckung an ihrer Brust.

Als Yvonne dann abends mit Greta (Laura Osswald, 41) im "Bräustüberl" auf andere Gedanken kommen will, kommt der nächste Patzer: Sie wird für Gretas Mutter gehalten!

Alexandra (gespielt von Daniela Kiefer, 49) wird ihrem schlechten Ruf gerecht und lässt mal wieder ihren Ärger an Yvonne (Tanja Lanäus, 51) aus und gibt ihr absichtlich alle blöden Schichten an der Bar.

Greta (Laura Osswald, 41) will sich von Otto (Maurice Lattke, 24) nicht in ihre Beziehung hineinreden lassen. © ARD/WDR / Christof Arnol

Ausgerechnet das Café hat einen Wasserschaden! So kann das geplante Charity-Event dort nicht stattfinden.

Eleni (Dorothée Neff, 35) und Leander (Marcel Zuschlag, 30) versuchen alles, damit die Veranstaltung nicht platzt. Ihre zwei Väter sind Eleni dabei keine Hilfe: Markus und Christoph (Dieter Bach, 59) buhlen beide um ihre Aufmerksamkeit.

Christoph regt sich vor allem darüber auf, dass Markus (Timo Ben Schöfer, 57) plant, mit Eleni nach Afrika zu reisen.

Derweil ist Imani (Belina Mohamed-Ali, 32) von ihren Gefühlen überfordert. Sie beschließt, alles zu verdrängen und stürzt sich in die Arbeit. Doch dass sie Max (Stefan Hartmann, 32) wieder ignoriert, löst ein neues Problem aus ...

Greta hat mitbekommen, dass Noah (Christopher Jan Busse, 33) wohl doch etwas für Valentina (Aylin Ravanyar, 26) empfindet. Vor ihm will sie sich das aber nicht anmerken lassen. Ottos (Maurice Lattke, 24) Idee, einen Pakt gegen die beiden zu schließen, schlägt sie aus. Doch am nächsten Tag kann sie die Fassade nicht länger aufrechterhalten.

Was Noah zu ihren Vorwürfen zu sagen hat, sehen die Zuschauer am Mittwoch (2. August) um 15.10 Uhr im Ersten. Alle aktuellen Folgen kannst Du bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.