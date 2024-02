"Sturm der Liebe": Hoteldirektor Werner ist fassungslos über diesen Verrat

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " muss sich Markus zwischen Katja und seiner Intrige entscheiden.

Entscheidet sich Markus (Timo Ben Schöfer, 59) für seinen Plan oder die Liebe? © ARD/WDR / Christof Arnold

Lale (gespielt von Yeliz Simsek, 34) hat von ihrer Oma gelernt, wie man die Zukunft aus dem Kaffeesatz liest. Sie will ihr Können vor Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) unter Beweis stellen, doch die Demonstration lässt zu wünschen übrig: Wer genau ist der Mann, der für sie bestimmt ist?

Markus (Timo Ben Schöfer, 59) gesteht Katja (Isabell Stern, 41), dass er die Anteilseigner zum Verkauf des Hotels überreden wollte. Sie ist geschockt und enttäuscht von ihm. Besinnt sich Markus am Ende und gibt sein Vorhaben für die Liebe auf?

Auch bei Yvonne (Tanja Lanäus, 52) und Erik (Sven Waasner, 44) hängt der Haussegen schief, denn er kann ihr Geheimnis nicht für sich bewahren. Ist das das Ende ihrer Beziehung?

Derweil erfährt Alexandra (Daniela Kiefer, 50), dass Tom (Milan Marcus, 37) von Christoph (Dieter Bach, 59) bedroht wurde. Stinksauer stellt sie ihren Ex zu Rede und macht deutlich, dass es für sie keine gemeinsame Zukunft geben kann.

So verletzt trifft Christoph ausgerechnet auf Markus. Was das für den "Fürstenhof" bedeutet, sehen die Zuschauer am heutigen Donnerstag, um 15.10 Uhr im Ersten.