"Sturm der Liebe"-Werner muss bangen: Wird er das Hotel für immer verlieren?

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " spitzt sich Werners Kampf um sein Lebenswerk zu: Was passiert, wenn er den Prozess um das Hotel verliert?

Ist Caspar am Ende ein Wolf im Schafspelz?

Als sie Casper dann dabei beobachtet, wie er heimlich etwas in eine Mülltonne wirft, kommt ihr das zunächst nicht komisch vor - doch dann wird das gestohlene Portemonnaie in der Tonne entdeckt.

Die neue Küchenhilfe Caspar (Andreas Hagl, 23) wird prompt in ein Schlamassel verstrickt: Alexandra (Daniela Kiefer, 50) beschuldigt ihn, den Geldbeutel eines Gastes gestohlen zu haben! Yvonne (Tanja Lanäus, 52) springt dem Neuzugang bei, weil er ihr sympathisch ist.

Werner (gespielt von Dirk Galuba, 83) wartet voller Sorge auf die Entscheidung des Gerichts. Kann der "Fürstenhof" in letzter Sekunde noch gerettet werden?

Hätte die Beziehung von Katja (Isabell Stern, 41) und Markus (Timo Ben Schöfer, 59) auch außerhalb des Hotels eine Zukunft? © ARD/WDR / Christof Arnold

Während die Zukunft des Hotels auf der Kippe steht, lässt sich Katja (Isabell Stern, 41) dazu hinreißen, zu träumen: Hätte sie mit Markus eine Zukunft fernab vom "Fürstenhof"?

Theo (Lukas Leibe, 33) muss mit Schrecken feststellen, dass er früher als gedacht im Restaurant als Kellner arbeiten soll. Heimlich übt er in der Nacht und wird dabei von Christoph (Dieter Bach, 59) überrascht. Statt zu schimpfen, bietet er ihm seine Unterstützung an.

Für Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) und Vincent (Martin Walde, 36) steht der letzte Abschied von Wilma an. Der letzte Punkt auf ihrer Bucketlist ist dafür wie geschaffen.

Was sie dabei machen, sehen die Zuschauer am heutigen Mittwoch um 15.10 Uhr im Ersten. Die Folgen der aktuellen Staffel kannst Du vorab in der ARD-Mediathek anschauen.