"Sturm der Liebe": Werner kurz vorm Kollaps - diese Frau hat Anteile vom "Fürstenhof" gekauft!
München - In einer neuen Folge der ARD-Serie "Sturm der Liebe" kommt Larissas heimlicher Plan ans Licht und der Hotelchef erleidet einen Schwächeanfall.
Werner (gespielt von Dirk Galuba, 85) erfährt von Sophias Comeback und ihrem Kauf der "Fürstenhof"-Anteile. Er regt sich so auf, dass er einen Schwächeanfall erleidet. Massimo (Philip Birnstiel, 37) kann ihn überreden, sich in einer Münchner Klinik durchchecken zu lassen.
Da Werner erstmal ausfällt, muss Massimo als Vertreter ran. Dabei hat er nicht bedacht, dass er so auch mit der neuen Anteilseignerin Sophia (Krista Birkner, 59) zu tun hat.
Derweil finden Fanny (Johanna Graen, 36) und Yannik (Jo Weil, 48) immer mehr Hinweise darauf, dass Larissa (Anna Karolin Berger, 33) in Wahrheit ein Auge auf Kilian (Anthony Paul, 41) geworfen hat. Sie sind sich sicher: Ihr eigentlicher Plan ist es, Fanny und Kilian zu entzweien!
Mit den Nachforschungen konfrontiert, wird auch Kilian stutzig. Ist Larissa doch nicht so unschuldig, wie sie tut?
Achtung, Spoiler: Nächtliches Treiben von Fanny am "Fürstenhof" lässt bangen
Doch Larissa lässt sich nicht so leicht aus der Reserve locken. Indessen nutzt sie ihre Gelegenheit, als sie der schlafwandelnden Fanny begegnet: Eine neue intrigante Idee nimmt schnell Gestalt an.
Mit der Hilfe von Sophia schafft sie es einmal mehr die Tatsachen zu verdrehen: Vor Kilian erklärt Larissa, sie habe seit der nächtlichen Begegnung plötzlich große Angst vor Fanny!
Der Plan geht auf: Kilian ist entsetzt, dass Fanny angeblich gewalttätig wurde. Die Lüge schlägt selbst in Fanny böse Wurzeln. Hat sie etwa eine dunkle Seite, die durch den Konflikt mit Larissa zum Leben erweckt wurde?
Wie es weiter geht, siehst Du bei "Sturm der Liebe" immer montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten. Direkt nach der Ausstrahlung gibt es die nächste Folge schon online in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: ARD/WDR/Thomas Neumeier