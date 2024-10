Zwei Singles für den Fürstenhof! Das sind die neuen Gesichter bei "Sturm der Liebe"

Die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" bekommt Verstärkung: Zwei Singles machen den Fürstenhof unsicher!

Von Jan Höfling

Fanny Schätzl (Johanna Graen, 34) und Yannik Rudloff (Jo Weil, 47) sorgen bei "Sturm der Liebe" schon sehr bald für frischen Wind am Fürstenhof. © ARD/Christof Arnold Einer der beiden Neuzugänge hört auf den Namen Yannik Rudloff (verkörpert von Jo Weil, 47), ist Arzt und übernimmt vorübergehend die Praxis von Dr. Michael Niederbühl (Erich Altenkopf, 55), der nach einem Heilmittel für seine eigene Krankheit sucht. Rudloff zieht es aus Hamburg in den Süden, da er in Oberbayern ein neues Leben beginnen möchte. Nachdem er seine Ehefrau bereits während seines Studiums kennengelernt und mit ihr zwei Kinder bekommen hatte, ließ sich der Mediziner zu einigen Affären hinziehen. Die Folge: Nicht nur sein guter Ruf, sondern auch seine Ehe ging in die Brüche. "Selten zuvor bin ich auf derart viel Herzlichkeit bei einem Team gestoßen - vor wie auch hinter der Kamera", gewährt Weil einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Sendung. "Ich habe bereits viele Jahre Daily-Erfahrung - doch die Arbeit beim Sturm ist eine ganz besondere." Hinsichtlich der neuen Rolle erklärt der in Frankfurt am Main geborene Schauspieler: "Yannik ist loyal, geradlinig, hat Humor und viel Empathie - eine gute Mischung für einen Arzt. Auch wenn er gelegentlich etwas überheblich wirken kann, hat er das Herz am rechten Fleck und ist vor allem ein Romantiker - gerade, wenn es um seine Traumfrau geht."

"Sturm der Liebe": Findet Gärtnerin Fanny Schätzl am Fürstenhof auch menschliche Freunde?

Und jeder weiß: Am Fürstenhof ist immer einiges los! © ARD/Ann Paur Am Fürstenhof trifft der als attraktiv, selbstverliebt und klug beschriebene Rudloff sicherlich auch das eine oder andere Mal auf das zweite neue Gesicht. Mit Fanny Schätzl (Johanna Graen, 34) findet eine introvertierte, überaus empathische und sich stets selbst hinterfragende Frau den Weg ins Örtchen. Schätzl will ihren Cousin Erik Klee (Sven Waasner, 44) besuchen. Sonderlich viel hält ebenjener davon allerdings nicht und versucht alles, um sich von ihr fernzuhalten. Der Grund dafür liegt etwas zurück. Denn beide haben sich in der Vergangenheit nicht sonderlich gut verstanden. Die Gärtnerin wurde außerdem in ihren Teenagerjahren von ihrem Vater enttäuscht, weil dieser ein Doppelleben führte. Deshalb hat sie eine Angst vor Ablehnung - ihre besten Freunde sind ihre Pflanzen. Ob bald auch menschliche dazustoßen? "Beim 'Sturm der Liebe' herrscht trotz des hohen Pensums eine Wohlfühlatmosphäre am Set", schlägt Graen ähnliche Töne an wie Weil. Schätzl sei eine "sehr feinfühlige Person", welche "vorsichtig und dennoch neugierig" durch die Welt gehe. Und: "Trotz großer Rückschläge in der Vergangenheit steht sie immer wieder auf und geht weiter ihren Weg."