Kracher-Duo! RTL verkündet neue Moderatoren für "Das Supertalent"

Jens "Knossi" Knossalla (37) und Victoria Swarovski (30) bilden das neue Moderatoren-Duo für das große Comeback von "Das Supertalent". © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/dpa

Nachdem das Format in den Jahren 2022 und 2023 eine kreative Pause eingelegt hat, beginnen am 7. Dezember in Köln die Aufzeichnungen für die nunmehr 16. Staffel des einstigen Quotengaranten.

Zu diesem Anlass hat der Privatsender nun sein neues Kracher-Duo am Mikrofon verkündet: "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski (30) und Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (37) sollen fortan durch das Programm führen.

Für die österreichische Popsängerin ist es eine Art Rückkehr. Sie war 2016 bereits Teil der damaligen Jury und freut sich riesig, jetzt in anderer Funktion wieder dabei zu sein. Für ihren Co-Moderator hat die Blondine nur positive Worte übrig.

"Knossi und ich hatten schon eine tolle Zeit bei 'Let's Dance', umso schöner wird es, gemeinsam mit ihm und natürlich auch mit Dieter, Bruce, Anna und Ekat auf viele spannende Talente zu treffen", erklärte Swarovski im Interview mit RTL.