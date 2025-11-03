Sächsin Sylke erfährt mit 56, dass sie adoptiert wurde - der nächste Tiefpunkt folgt prompt

Leipzig - Eine traurige und möglicherweise tragische Vergangenheit wird für Sylke (58) aus Leipzig noch zu einem Happy End. Nach fast sechs Jahrzehnten erfährt sie endlich, woher sie stammt.

Sylke (58) aus Leipzig ist auf der Suche nach ihrer leiblichen Familie. © Joyn/SAT.1

Als Sylkes Mutter 2022 stirbt, macht die damals 56-Jährige eine tiefgreifende Entdeckung: Bei der Wohnungsauflösung findet sie Adoptionsunterlagen. Ihre Mama und ihr bereits 2018 verstorbener Papa waren nicht Sylkes leibliche Eltern!

"In dem Moment ist für mich die Welt zusammengebrochen und es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen", erzählt sie in der SAT.1-Sendung "Julia Leischik sucht - Bitte melde dich". "Das hat ein bisschen gedauert, das musste ich erst mal verarbeiten."

Dennoch blickt die Sächsin auf eine behütete und schöne Kindheit zurück. "Meine Eltern waren die besten auf der ganzen Welt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, nicht das eigene Kind zu sein, nie."

Die erste Nachricht, die sie von Moderatorin Julia Leischik (55) erhält, ist ein nächster Schock: Auch ihre leibliche Mutter ist bereits 2012 verstorben. Sylke trauert: "Es ist schade, dass sie es nicht mehr erleben kann, dass ich nach ihr suche und gerne gewusst hätte, wie es ihr geht, wie sie ist."

Doch die Suche geht weiter. Und nimmt ein erfreuliches Ende!