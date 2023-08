Blamage der "Tagesschau": Wurde Interview mit WDR-Mitarbeiterin gestellt?

Hamburg - Die Tagesschau sendete am Montag einen Beitrag, in dem offenbar eine eigene Mitarbeiterin als zufällige Passantin dargestellt wurde. Es hagelt mächtig Kritik. Die ARD zog den Beitrag bereits zurück.

Judith Rakers (47) moderierte am Montag die Tagesschau. (Archivbild) © ARD aktuell/dpa

Der Beitrag handelte um eine Preis-Aktion des Discounters Penny. Dieser verlangt in einer Aktion für ausgewählte Produkte die "wahren Preise", worin Umweltfolgekosten sowie gesellschaftliche Kosten aufgrund von Gesundheitsschäden mit einkalkuliert sind.

Penny will die Mehreinnahmen an Klimaschutzprojekte spenden.

In dem Beitrag der ARD wurde in einem Penny-Supermarkt unter anderem eine junge Frau befragt, was diese von der Aktion halte. Ihr Name wurde eingeblendet: Hanna Mertens.

Diese gab an, dass sie die Aktion gut fände, "weil es zum Nachdenken anregt": "Normalerweise denkt man nicht darüber nach, dass Fleisch so und so viel Aufschlag hat", fügte sie hinzu.

Nur: Der Twitter-User "Argo Nerd", der dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk offenbar besonders kritisch gegenübersteht, recherchierte nach ihrem Namen und fand heraus, dass die interviewte Frau wohl selbst für den WDR arbeitet, welcher Teil der ARD ist.

Eine Hannah Mertens, also mit einem "h" mehr, arbeitet für den WDR5 und ihr Twitter-Profilbild ähnelt der Frau aus dem Beitrag sehr.