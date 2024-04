Judith Rakers ehrlich: Bereut sie ihr "Tagesschau"-Aus?

Ende Januar präsentierte Judith Rakers (48) ein letztes Mal die ARD-Tagesschau. © Tagesschau/dpa

Bei einem Event in Düsseldorf sprach Judith Rakers jetzt darüber, wie es ihr in den vergangenen Wochen seit ihrer letzten "Tagesschau"-Moderation so ergangen ist.

"Also der Neuanfang hat für mich total funktioniert, was das Lebensglück angeht und auch mein berufliches Zuhause", erzählte sie jetzt in dem RTL-Interview.

Und nicht nur das: Auch optisch hat sich die 48-Jährige pünktlich zu ihrem neuen Leben abseits der Nachrichtensendung verändert. Statt langer blonder Haare trägt sie nun einen kurzen Bob und fühlt sich sehr wohl damit. "Ich hatte viele Jahre die gleiche Frisur, es war so ein bisschen das Bild, was man so kannte von mir, und das ist jetzt anders."

Langeweile scheint bei der 48-Jährigen also in keinem Fall aufzukommen. Im Gegenteil: Als Grund für ihr Tagesschau-Aus nannte sie auch, dass sie damit endlich mehr Zeit für ihre zahlreichen anderen Projekte habe.