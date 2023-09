Nach "Tagesschau"-Panne: Susanne Daubner erklärt Lachanfall

Hamburg - Fast eine Minute dauerte der Lachanfall von Susanne Daubner (62) in der " Tagesschau " am Mittwochmorgen. Jetzt äußerte sich die Nachrichtensprecherin zum Auslöser.

Susanne Daubner (62) schuf einen legendären Fernsehmoment mit ihrem Lachanfall in der "Tagesschau". © Screenshot/YouTube/@tagesschau

In der Sendung um 7.30 Uhr bekam sich die 62-Jährige nur schwer wieder ein. Statt über den "Chemiegipfel" im Kanzleramt zu sprechen, lachte sie munter drauflos, sogar eine Träne floss.

Sonst kennen die Zuschauer Daubner als abgebrüht und mit allen Wassern gewaschen. Das Jugendwort des Jahres präsentierte sie ernst, aber mit einem kleinen Augenzwinkern. Selbst, als eine Fliege in der "Tagesschau" durchs Studio flog und sich auf ihr Kinn setzte, blieb Daubner cool.

Doch am Mittwoch erlag sie einem Lachkrampf. Wieso? "Es war einer Situation geschuldet, die ich gar nicht so richtig erklären kann", sagte die 62-Jährige zur Bild.

"Noch vertieft in eine neue Meldung, hörte ich im Hintergrund Sven Lorig und dachte: Oje, ich bin schon auf Sendung. Und just in dem Moment musste ich loslachen."