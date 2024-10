Susanne Daubner zurück mit Jugendwort des Jahres: "Ja, ich bin wieder für euch da"

Aura plus 1000! Susanne Daubner (63) verkündet doch wieder das Jugendwort des Jahres. © Thorsten Jander/NDR/ARD/dpa

"Liebe Community, eure Kommentare haben mich so geflasht und berührt, ich habe sie fast alle gelesen, und ich muss sagen, ihr habt mich überzeugt", so Daubner am Samstagmittag auf dem Instagram-Kanal der Tagesschau.

"Also ja, ich bin wieder für euch da und werde weiterhin die Jugendwörter für euch verkünden!"

Die Begeisterung über ihr Comeback ist enorm. Etliche Daubner-Fans kommentierten das millionenfach geklickte Reel. Innerhalb kürzester Zeit bekam der kurze Clip mehr als 75.000 Likes.

Ende Juli hatte sich die Nachrichtensprecherin von dieser Aufgabe eigentlich verabschiedet. "In diesem Jahr werde ich leider nicht mehr mitmachen. Ich würde gerne anderen den Vortritt lassen", erklärte sie damals, als sie die zur Wahl stehenden Wörter verkündete.

Legendäre, von ihr vorgetragene Jugendwörter lauteten unter anderem "Smash" oder auch "Cringe". Besonders mit ersterem wurde sie vielfach zitiert und sorgte in den sozialen Medien für ordentlich Aufmerksamkeit.