"Tagesschau"-Sprecher gibt skurrilen Buchtipp für Katzenliebhaber

Hamburg - " Tagesschau "-Sprecher Jens Riewa (62) gab am Mittwoch einen Buchtipp für Katzenliebhaber. Der Inhalt wirft Fragen auf.

Jens Riewa (62) empfahl Katzenliebhabern das Buch "Meow". © ARD-Tagesschau/NDR/dpa

"Bevor ich mich gleich in den Schnee haue, muss ich euch das noch kurz erzählen. Ich habe es sauber recherchiert. Es stimmt", kündigte der Nachrichtensprecher vielsagend an, um dann in der Luft herumzuschnüffeln.

"Riecht es hier nach Katze? Muss wahrscheinlich von dem Buch kommen, das ich gerade lese", sagt er dann, um schließlich zur Sache zu kommen.

Das Buch, das er gerade lese, heiße "Meow" und sei in englischer Sprache verfasst.

"Wer es nicht beherrscht, wird sich ein bisschen schwertun, aber ihr kriegt das hin, auch mit wenig Englischkenntnissen", kann der Journalist beruhigen.

Das Buch sei 346 Seiten lang, und, der Titel lege es nahe, "es ist ein Buch für Katzen", sagt der 62-Jährige. "Also wenn ihr es euch heute Abend gemütlich machen wollt und vielleicht eine Katze zur Hand habt, dann lest ihr ein bisschen daraus vor", empfiehlt Riewa schmunzelnd.