"Tagesschau"-Sprecher gibt skurrilen Buchtipp für Katzenliebhaber
Hamburg - "Tagesschau"-Sprecher Jens Riewa (62) gab am Mittwoch einen Buchtipp für Katzenliebhaber. Der Inhalt wirft Fragen auf.
"Bevor ich mich gleich in den Schnee haue, muss ich euch das noch kurz erzählen. Ich habe es sauber recherchiert. Es stimmt", kündigte der Nachrichtensprecher vielsagend an, um dann in der Luft herumzuschnüffeln.
"Riecht es hier nach Katze? Muss wahrscheinlich von dem Buch kommen, das ich gerade lese", sagt er dann, um schließlich zur Sache zu kommen.
Das Buch, das er gerade lese, heiße "Meow" und sei in englischer Sprache verfasst.
"Wer es nicht beherrscht, wird sich ein bisschen schwertun, aber ihr kriegt das hin, auch mit wenig Englischkenntnissen", kann der Journalist beruhigen.
Das Buch sei 346 Seiten lang, und, der Titel lege es nahe, "es ist ein Buch für Katzen", sagt der 62-Jährige. "Also wenn ihr es euch heute Abend gemütlich machen wollt und vielleicht eine Katze zur Hand habt, dann lest ihr ein bisschen daraus vor", empfiehlt Riewa schmunzelnd.
Buch für Katzen kostet knapp 30 Euro und beinhaltet nur ein Wort
"Über 80.000 Mal steht dort nur ein Wort auf 346 Seiten. Und jetzt dürft ihr raten, was das für ein Wort ist", so der Sprecher an seine Follower gewandt.
Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist tatsächlich wahr. Das Buch existiert und ist nicht mal ein Schnäppchen. Thalia bietet die leichte Kost für rund 28 Euro an und gewährt einen Einblick in den Inhalt.
"Meow meow meow meow meow, meow. Meow meow meow meow. Meow? Meow." So beginnt der Debüt-Roman von Autor Sam Austen.
Das 2023 erschienene Buch sei "ein ausufernder Bewusstseinsstrom, ein Feuerwerk, das nur Katzen entziffern können" heißt es da im Verkaufstext. Immerhin könne es aber auch als scharfsinnige Satire gedeutet werden.
Offenbar gibt es aber Abnehmer für die eintönige Lektüre: Das Buch steht bei Thalia auf Verkaufsrang 1220.
Titelfoto: ARD-Tagesschau/NDR/dpa