"Fakt ist": Kirchen und ihre Bedeutung - "Verändert sich das demokratische Miteinander"?

Erfurt/Leipzig - Insbesondere in den Wendejahren spielte die Kirche im Osten eine bedeutende Rolle. Als Orte, an denen vom System Enttäuschte zusammenkamen, an denen Wert auf das freie Wort gelegt wurde. Doch heute kämpft die Kirche einen schweren Kampf, ein Mitgliederverlust jagt den nächsten - der Stellenwert der Kirche scheint immer weiter abzunehmen. Die MDR-Talksendung "Fakt ist! Aus Erfurt" beschäftigt sich am Montag mit dem Thema "Wandel, Wut und Werte - Wie viel Kirche braucht der Osten?".