"Fakt ist!": Lohnt sich Arbeiten noch trotz Bürgergeld?

Magdeburg - Menschen, die in Deutschland keiner Arbeit nachgehen, erhalten Bürgergeld. Diese Form der Grundsicherung steht seit ihrer Einführung aber immer wieder in der Kritik. Ist der Regelsatz zu hoch oder zu wenig? Werden Bezieher überhaupt motiviert, sich eine Arbeit zu suchen? In der MDR-Talkshow "Fakt ist! aus Magdeburg" wird am heutigen Montag darüber diskutiert.