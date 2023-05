"hart aber fair": Kann Klamroth vorbehaltlos über den "Grünen Filz bei Habeck" talken?

Köln - Ja, richtig gelesen: Das Thema bei Moderator Louis Klamroth (33) lautet: "Grüner Filz bei Habeck: Ist die Energiewende in Gefahr?" (So steht's in der Ankündigung.) Der Moderator, dem mit der Grünen Luisa Neubauer (26) ein Verhältnis nachgesagt wird, geht damit indirekt die Grünen an, bzw. will sich dieses Themas annehmen ...