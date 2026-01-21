"Kölner Treff" mit zwei lebenden Legenden: Diese Promis sind in der Sendung zu Gast
Köln - Der "Kölner Treff" lockt am Freitag wieder diverse spannende Persönlichkeiten ins WDR-Fernsehen. Moderiert wird die neue Ausgabe wie gewohnt von Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48).
Das Duo darf mitunter eine echte Schlager-Legende in ihrer neuen Talkrunde begrüßen. Mary Roos (77) wird zu Gast sein, um einen ehrlichen Blick auf ihr Karriereende nach über sechs Jahrzehnten auf der Bühne und die Zeit danach zu werfen.
Ihr Plan war es, eine "schrille Alte" zu werden. Zu ihrem 77. Geburtstag erklärt die Sängerin, ob ihr Vorhaben geklappt hat. Außerdem berichtet sie darüber, wie sie ihre Lebensenergie kanalisiert und was ihr Freundschaften und Familie bedeuten.
Ebenfalls den "Kölner Treff" bereichern wird Tim Bendzko (40). Der Berliner Singer-Songwriter verbindet eingängige Melodien mit nachdenklichen Texten. Er wird über sein neues, sehr persönliches Album sprechen. Der Song "Immer" behandelt etwa sein Liebes-Aus.
Mit gerade mal neun Jahren begeisterte Julius Weckauf (18) als junger Hape Kerkeling in dem Film "Der Junge muss an die frische Luft". Viele Jahre meisterte er Schauspielerei und Schule parallel. Kurz vor dem Abi warf er dann doch noch hin.
Im Rahmen der WDR-Talkshow wird der Rheinländer den Moderatoren und anderen Gästen verraten, was er so treibt, wenn er mal nicht vor der Kamera steht, und ob er sich eher als Landei oder doch vielmehr als Großstadtpflanze sieht.
Lebende Legende am Freitag zu Gast im "Kölner Treff"
Außerdem zu Gast ist Nilam Farooq. Mit 14 startete sie ihre Schauspielkarriere. Ihre Rolle in "SOKO Leipzig" machte sie bekannt. 2021 folgte mit "Contra" schließlich der Durchbruch im Kino. Auch als YouTuberin ist Farooq überaus erfolgreich.
Mit Susann Link und Micky Beisenherz spricht die 36-jährige Berlinerin mit polnischen und pakistanischen Wurzeln unter anderem über neue Film-Projekte und wie sie es geschafft hat, trotz knapper finanzieller Verhältnisse ihren Weg zu gehen.
15 Jahre lang jagte Charles Brauer als Kommissar Brockmöller an der Seite von Manfred Krug Verbrecher durch Hamburg. Über 130 Film- und TV-Produktionen machen ihn zur lebenden Legende.
An Ruhestand denkt der 90-jährige Schauspieler nicht. Was er heute macht, verrät er im "Kölner Treff". Und obwohl Brauer schon viel erlebt hat, wird auch er gebannt an den Lippen von Annika und Stefan Groß hängen, wenn sie im Talk zu Wort kommen.
Seit einem Unfall im Jahr 2021 ist Stefan querschnittsgelähmt. Annika wich ihm nie von der Seite. Gemeinsam teilen die beiden ihren "Rollstuhl-Alltag" im Netz. Jetzt steht die Krönung ihrer Geschichte bevor: Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.
Titelfoto: WDR