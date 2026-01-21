"Kölner Treff" mit zwei lebenden Legenden: Diese Promis sind in der Sendung zu Gast

Köln - Der " Kölner Treff " lockt am Freitag wieder diverse spannende Persönlichkeiten ins WDR-Fernsehen. Moderiert wird die neue Ausgabe wie gewohnt von Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48).

Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48) moderieren auch am 23. Januar wieder den "Kölner Treff" im WDR-Fernsehen. © WDR

Das Duo darf mitunter eine echte Schlager-Legende in ihrer neuen Talkrunde begrüßen. Mary Roos (77) wird zu Gast sein, um einen ehrlichen Blick auf ihr Karriereende nach über sechs Jahrzehnten auf der Bühne und die Zeit danach zu werfen.

Ihr Plan war es, eine "schrille Alte" zu werden. Zu ihrem 77. Geburtstag erklärt die Sängerin, ob ihr Vorhaben geklappt hat. Außerdem berichtet sie darüber, wie sie ihre Lebensenergie kanalisiert und was ihr Freundschaften und Familie bedeuten.

Ebenfalls den "Kölner Treff" bereichern wird Tim Bendzko (40). Der Berliner Singer-Songwriter verbindet eingängige Melodien mit nachdenklichen Texten. Er wird über sein neues, sehr persönliches Album sprechen. Der Song "Immer" behandelt etwa sein Liebes-Aus.

Mit gerade mal neun Jahren begeisterte Julius Weckauf (18) als junger Hape Kerkeling in dem Film "Der Junge muss an die frische Luft". Viele Jahre meisterte er Schauspielerei und Schule parallel. Kurz vor dem Abi warf er dann doch noch hin.

Im Rahmen der WDR-Talkshow wird der Rheinländer den Moderatoren und anderen Gästen verraten, was er so treibt, wenn er mal nicht vor der Kamera steht, und ob er sich eher als Landei oder doch vielmehr als Großstadtpflanze sieht.