"maischberger": Nur jeder Fünfte zufrieden mit der Ampelregierung - AfD-Chef zu Gast

Von Björn Strauss

Berlin - Bevor sich Sandra Maischberger (56) ab dem 12. Juli in ihre zweimonatige Sommerpause verabschiedet, sendet sie am heutigen Mittwoch zum Thema Unzufriedenheit mit der Ampel und zur Gegenoffensive in der Ukraine.

Das hat Seltenheitswert: AfD-Chef zu Gast bei "maischberger"

Dunja Hayali (49) ist zu Gast bei "maischberger". © ZDF/Klaus Weddig Der zweite Themenkomplex dreht sich um Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Dazu heißt es: "Gegenoffensive in der Ukraine: Die ukrainischen Truppen kommen nur mühsam voran. Laut Kiew stehe der große Schlag aber noch bevor. Was ist über die Lage an der Front bekannt?" Darüber wird im Studio die Militärexpertin Claudia Major (47) sprechen. Außerdem erklären, kommentieren und diskutieren der Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit" Giovanni di Lorenzo (64), die Moderatorin des ZDF heute-journals Dunja Hayali (49) und der Verleger von The European Wolfram Weimer (58).

AfD-Fraktionsvorsitzender Tino Chrupalla (48) zu Gast bei "maischberger". © Kay Nietfeld/dpa