Das war's! Für eine ist es die letzte Talkshow-Pause!

Berlin/Köln/Hamburg - Langsam, aber sicher geht's in die Sommerpause - nicht nur für uns, auch Talkshows , bzw. die Moderatoren und Moderatorinnen, brauchen mal Ruhe von "Doppelwumms", "Heizungs-Murks" oder Wahlumfragen.

Das zumindest verriet der Hamburger im "Kölner Treff". "Hart aber fair" pausiert lange: Am 14. August kehrt Klamroth zurück.

Moderator Louis Klamroth (33) übernahm die Sendung von Frank Plasberg (65) im Januar. An die Quoten seines Vorgängers konnte er nicht anknüpfen, zu "groß seien die Fußstapfen", in die er da stieg. Auch seine Mutter sei nicht begeistert gewesen, dass der Freund von Luisa Neubauer (26) den montäglichen Talk übernahm.

Als erste der Diskussionsrunden geht " hart aber fair " nach der gestrigen Montags-Ausgabe in die Sommerpause.

Der ARD-Sonntagstalk " Anne Will " soll ab dem 9. Juli bis zum 10. September in den Urlaub gehen. Für die gleichnamige Moderatorin ist es die letzte Sommerpause, da sie Ende des Jahres ihre Talkshow im Ersten abgibt.

Es wird die letzte Sommerpause für Anne Will (57, zumindest im Ersten)!

Ihr heutiges Thema dreht sich um "Schwierige Gespräche in Berlin: Die Bundesregierung empfängt Chinas Ministerpräsidenten LI Qiang und sein Kabinett zu Regierungskonsultationen". Darüber sprechen die streitbare Vorsitzende des Bundesverteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann (65, FDP ) und der China-Experte Felix Lee.

" maischberger - der Talk" landet zweimal pro Woche beim Publikum. Sandra Maischberger verabschiedet sich am 12. Juli vom Bildschirm und soll am 12. September zurückkehren.

Die dreimal in der Woche (Dienstag bis Donnerstag) kommt Markus Lanz (54) im ZDF. Am 20. Juli verabschiedet er sich, kehrt bereits am 22. August wieder zurück.

Zu guter Letzt "maybrit Illner": Vor der Sommerpause ist laut ZDF-Angaben Illners (58) Donnerstagstalk am 20. Juli zu sehen. Die erste Ausgabe nach der Sommerpause steht am 31. August wieder im ZDF-Programm.