Hinrichtung in Aral-Tankstelle: Killer erschießt Alex (†20), weil er wütend über Corona-Regeln ist

Idar-Oberstein - Diese Tat erschütterte ein ganzes Land: Weil ein Mann während der Corona-Pandemie wütend über die Maskenpflicht ist, erschießt er einen ihm unbekannten und erst 20 Jahre alten Tankstellen-Kassierer. Zeitzeugen erinnern sich zurück.

Polizisten sichern am 19. September 2021, dem Tag nach dem Mord, den Tatort ab. © Christian Schulz/Foto Hosser/dpa

Ein Schuss ertönt am 18. September 2021 aus dem Bereich der Aral-Tankstelle an der Hauptstraße in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz).

Polizisten und Rettungskräfte eilen zum Tatort, Zeugen und Passanten werden gebeten, Schutz auf der benachbarten Polizeiwache zu suchen. Denn zunächst ist unklar, ob es sich um eine Amoktat handelt.

Die beiden Tatzeuginnen, zwei junge Frauen, die sich gerade Snacks und Getränke in dem Bistro gekauft hatten, müssen mitansehen, wie ein Mann den Kassierer mit einem gezielten Kopfschuss hinrichtet. Alexander "Alex" W. (†20) hat keine Chance, stirbt noch am Tatort.

Der Täter flüchtet, stellt sich am nächsten Morgen aber auf der Dienststelle. Zeitgleich sind auch schon drei Hinweise auf Mario N. (49) eingegangen. Sein Motiv erschüttert.