Doppelfolge zum "Tatort"-Abschied: Ein letztes Mal ermitteln Batic und Leitmayr

München - Einen letzten Fall noch übernehmen die Münchener " Tatort "-Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec, 71) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 67) noch, ehe sie in die wohlverdiente Rente gehen. Doch der hat es in sich.

Ivo Batic (Miroslav Nemec, 71, l.) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 67) jagen in München ein Phantom. © BR/NEUESUPER GmbH/Hendrik Heiden

"Vier Tage, das reicht uns doch", sagen Batic und Leitmayr, als sie kurz vorm Ruhestand zum letzten Mal die Ermittlungen übernehmen. In ihrem Abschieds-"Tatort: Unvergänglich" bekommt es das dienstälteste Ermittler-Duo allerdings mit einem solch komplexen Fall zu tun, dass eine einfache Spielfilmlänge nicht gereicht hätte. Am Ostersonntag wird der erste Teil um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt, am Ostermontag folgt an gleicher Stelle der zweite.

Eine verbrannte Frauenleiche wird tief unter der Stadt gefunden. Die Identifizierung des Opfers und die Suche nach dem Mörder scheinen unmöglich.

Doch mit einem nicht gefassten Mörder wollen Leitmayr und Batic nicht abtreten. Die Kommissare gehen deshalb jedem noch so kleinen Hinweis nach und finden tatsächlich heraus, wer die Tote ist: Micaela Horvat (Cecilia Diesch, 35), die regelmäßig geschäftlich in München zu tun und währenddessen in einer privat untervermieteten Wohnung übernachtet hatte.

Der ungewöhnliche Fundort von Horvats Leiche bringt die Ermittler indes auf die Spur des Mörders, der wie ein Phantom durch München zieht. Obwohl Batic und Leitmayr das schier Unmögliche gelungen zu sein scheint und der Öffentlichkeit nach nur vier Tagen ein Täter präsentiert werden kann, geben sie sich mit dem vermeintlichen Erfolg nicht zufrieden. Denn irgendetwas stimmt an der ganzen Sache nicht. Es war zu leicht …