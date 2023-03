Bald letzter Einsatz? Münchner "Tatort"-Duo denkt über sein Ende nach

Miroslav Nemec (68, Rolle: Ivo Batic, l.) und Udo Wachtveitl (64, als Franz Leitmayr) machen sich erste Gedanken über das Ende ihrer "Tatort"-Einsätze. © Tobias Hase/dpa

Noch gebe es keine konkreten Pläne, sagten die Schauspieler Miroslav Nemec (68) und Udo Wachtveitl (64) in einem Doppelinterview der "Augsburger Allgemeinen" vom Montag.

"Andererseits muss man auch sagen: Wir sind ja keine 30 mehr", sagte Wachtveitl. "Und irgendwann taucht am Firmament die Frage auf, wie lange wir noch über Zäune springen wollen ..." - "Der Udo hat recht: Ewig geht das nicht mehr", sagte Nemec.

Mit einem Serientod als "Tatort"-Finale könne er aber wenig anfangen. "Wir sind ja zu zweit, da muss man auch überlegen: Soll einer sterben, beide oder sollen beide weiterleben? Also ich lebe lieber", betonte der Ivo-Batic-Darsteller.



"Bei uns wird es mal keinen melodramatischen Tod geben", sagte Wachtveitl. "Das ist zwar Mode geworden, aber es passt nicht zu uns. Wir werden eine andere Lösung finden."

Allerdings werde dies auch kein normaler Ruhestand für die Kommissare Batic und Leitmayr. "Also, einfach so in Pension gehen werden wir nicht."