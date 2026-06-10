Nächtlicher TV-Auflauf: Vorerst letzte "Tatort"-Dreharbeiten in Sachsen

Leipzig - Der MDR wird in den nächsten drei Jahren keine neuen "Tatort"-Folgen aus Dresden drehen lassen. Der vorerst letzte Fall "Löschen" befindet sich aber in der Produktion. Und auch zum Inhalt gibt es nun Infos.

Ende Mai drehte das Team unter anderem im Leipziger Kolonnadenviertel. © TAG24

Seit dem 27. Mai hat das Produktionsteam der MadeFor Film GmbH um die Produzenten Nanni Erben und Gunnar Juncken alle Hände voll zu tun, das Drehbuch von Patrick Brunken und Viola M. J. Schmidt (36) in Bewegtbild umzusetzen.

Unter anderem im Leipziger Kolonnadenviertel wurde spätabends gedreht, was aufgrund einiger Parkverbote und dem aufgefahrenen Equipment für Anwohner und Passanten freilich nicht unbemerkt blieb.

Strahler erhellten das von Plattenbauten geprägte Viertel im Stadtteil Zentrum-West, Produktionshelfer achteten penibel darauf, dass kein Unbefugter buchstäblich vor die Kamera läuft.

Dort werden die Zuschauer wieder die Ermittler Cornelia Gröschel (38) als Leonie Winkler, Martin Brambach (58) als Peter Schnabel und Lilja van der Zwaag (30) als Milla Brandis erleben.