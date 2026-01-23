Tatort-Abschied mit Herz: Waschke kniet für Corinna Harfouch nieder
Berlin - Corinna Harfouch (71) steht zum letzten Mal als Kommissarin Bonard im Berliner "Tatort" vor der Kamera. Bei der Premiere kam es zu einem großen Aufgebot - inklusive Kniefall von Kollege Mark Waschke (53)!
Am Mittwochabend strömten neben den Schauspielern und der Presse auch Hunderte Fans in den Delphi Filmpalast in Berlin-Charlottenburg, um der 71-Jährigen einen gebührenden Abschied zu bereiten.
Nach drei Jahren und sechs Folgen ist nun Schluss für Corinna Harfouch als Kommissarin Susanne Bonard. Für ihren Ermittler-Kollegen Mark Waschke sei das ein sehr aufregender Abend, da "es eine ganz zauberhafte Zusammenarbeit" war.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge würde er an diesem Abend den letzten "Tatort" mit seiner Kollegin sehen.
Waschke, privat ein echter Entertainer, will sich den Abschied von Harfouch nicht entgehen lassen. Mit einem theatralischen Kniefall posiert er vor der Schauspielerin für die Fotografen und zollt ihr so einen gebührenden Tribut. Die 71-Jährige wirkt zunächst verlegen, ist aber sichtlich gerührt und begeistert.
Waschke über Berliner "Tatort": Zukunft ungewiss
Wie er gegenüber TAG24 verriet, ist ihm besonders eine Szene in Erinnerung geblieben: "Als wir im Wald gedreht haben (...) und wie ich durch den Schlamm und die Nässe gerobbt bin, das hat wahnsinnig viel Freude gemacht."
Wie es nun weitergeht, wisse Waschke bisher nicht. "Aber ich lasse mich darauf ein, auf das, was passiert", so der 53-Jährige. Erst mal komme eine Folge mit ihm alleine, danach sehe man weiter.
Doch hat der Schauspieler selbst schon ein Ende im "Tatort"-Universum ins Auge gefasst? "In ihrem echten Leben ist Corinna 71 und solange will ich es auch auf jeden Fall machen (...). Mal gucken, was in Zukunft geht."
In der neuen Folge wird ein Obdachloser mit Bissspuren auf einer Berliner Industriebrache tot aufgefunden. Susanne Bonard (Harfouch) und Robert Karow (Waschke) übernehmen die Ermittlungen. Eine Spaziergängerin entdeckte die Leiche morgens mit ihren Hunden und glaubt, einen Wolf am Tatort gesehen zu haben. Doch Waschke hat eine andere Vermutung.
Was dahintersteckt und wie das Ermittler-Duo seinen letzten gemeinsamen Fall angeht, seht Ihr am 1. Februar 2026, um 20.15 Uhr, im Ersten.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa