Tatort-Abschied mit Herz: Waschke kniet für Corinna Harfouch nieder

Corinna Harfouch steht zum letzten Mal im Berliner "Tatort" vor der Kamera. Bei der Premiere kam es zu einem großen Aufgebot - mit Kniefall von Kollege Waschke!

Von Laura Voigt

Berlin - Corinna Harfouch (71) steht zum letzten Mal als Kommissarin Bonard im Berliner "Tatort" vor der Kamera. Bei der Premiere kam es zu einem großen Aufgebot - inklusive Kniefall von Kollege Mark Waschke (53)!

Mark Waschke (53) gab alles und kniete zu Corinna Harfouchs (71) Abschied nieder. © Jens Kalaene/dpa Am Mittwochabend strömten neben den Schauspielern und der Presse auch Hunderte Fans in den Delphi Filmpalast in Berlin-Charlottenburg, um der 71-Jährigen einen gebührenden Abschied zu bereiten. Nach drei Jahren und sechs Folgen ist nun Schluss für Corinna Harfouch als Kommissarin Susanne Bonard. Für ihren Ermittler-Kollegen Mark Waschke sei das ein sehr aufregender Abend, da "es eine ganz zauberhafte Zusammenarbeit" war. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge würde er an diesem Abend den letzten "Tatort" mit seiner Kollegin sehen. Tatort Opern-Mitarbeiter in Gefahr! Phantom mordet im "Tatort" Waschke, privat ein echter Entertainer, will sich den Abschied von Harfouch nicht entgehen lassen. Mit einem theatralischen Kniefall posiert er vor der Schauspielerin für die Fotografen und zollt ihr so einen gebührenden Tribut. Die 71-Jährige wirkt zunächst verlegen, ist aber sichtlich gerührt und begeistert.

Nach drei Jahren und sechs Folgen ist für Corinna Harfouch (71) Schluss beim "Tatort". © Jens Kalaene/dpa

Waschke über Berliner "Tatort": Zukunft ungewiss