"Tatort" Dortmund: Wie geht's mit Kommissar Faber weiter?

Dortmund - Fans sorgen sich um "ihren" Kommissar Faber vom Dortmunder Team . Wirklich bei der Sache ist er nach Martina Bönischs tödlichem Abgang in der Tat nicht. Aufatmen ist angesagt: Er steigt wieder ein!

Fabers Kollege Rick Okon (33) spielt seit 2018 den Kriminalhauptkommissar Jan Pawlak und hat offenbar nur noch wenig Interesse an seinem Job. © WDR/Stephan Pick

Faber (Jörg Hartmann, 53) ist zwar zurück im Dienst, doch sein Job als Chef der Mordkommission ist erstmal weg. Staatsanwalt Matuschek (Moritz Führmann, 44) hätte nichts dagegen, wenn sich daran auch nichts mehr ändern würde. Klingt nach nettem Beef!

In seinem 13. Fall geht's um Sportwetten, die in der Fußballstadt Dortmund hoch im Kurs stehen! Im neuen Fall des Dortmunder "Tatort"-Teams spielen sie eine entscheidende Rolle. "Cash" - so der Titel.

Kommissar Peter Faber, Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, 35) und Jan Pawlak (Rick Okon, 33) müssen den Mord an einem jungen Familienvater aufklären. Hatte er sich bei seinen Wetten in der Fußball-Regionalliga verzockt?

"Cash" stammt aus der Feder von Drehbuchautor Jürgen Werner (58). Autor Werner steuert bald auf seinen 30. (!) Tatort zu.

Da können sich die Fans also auf ein hartes Krimi-Brett freuen. Der jüngste Tatort-Fall aus Dortmund ("Du bleibst hier") stammte auch von ihm - mit Faber kennt er sich also wunderbar aus!

Wenn Ihr also in Dortmund, Köln und Umgebung "Mörder-Jagden" seht, liegt das an den WDR-Dreharbeiten, die noch bis zum 22. März laufen.