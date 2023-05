TV-Kommissar Hinrichs vergleicht "Tatort" mit der "Tagesschau"

Nürnberg - Der " Tatort "-Kommissar Fabian Hinrichs (49) glaubt, dass sich die sonntägliche Krimireihe auch in Zukunft an Beliebtheit erfreuen wird.

"Kunst, Unterhaltung ist immer in Bewegung, zusammen mit der Gesellschaft."

"Ich gucke "Tagesthemen" oder "heute-journal" - aber ich gucke es in der Mediathek", sagte der in Potsdam lebende Familienvater.

Am Sonntag (4. Juni) wird ein neuer Franken-"Tatort" unter dem Titel "Hochamt für Toni" mit Hinrichs in der Hauptrolle im Ersten ausgestrahlt.

"Das Ritual hat sich verankert in der Gesellschaft", sagte Hinrichs der Deutschen Presse-Agentur. "In den nächsten 15 Jahren wird es natürlich den "Tatort" geben. Das ist eine feste Instanz, wie die " Tagesschau "."

Felix Voss (Fabian Hinrichs, 49) und Eva Hentschel (Sina Martens, 35) müssen sich im "Tatort: Hochamt für Toni" verstecken. © Hendrik Heiden/ BR/X Filme Creative Pool GmbH/dpa

Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs, 49) bekommt einen Anruf von einem alten Freund: Marcus Borchert (Pirmin Sedlmeir, 36) lädt ihn zu seiner Sonntagspredigt ein.

Der Pfarrer will etwas über Antonia "Toni" Hentschel enthüllen. Das macht Felix hellhörig, denn Toni war früher seine große Liebe.

Doch Marcus kann ihm nichts mehr erzählen: Er wird kurz vor der Predigt ermordet aufgefunden.

Am Tatort erfährt der Kommissar, dass sich Toni vor zwei Jahren das Leben genommen hat. Felix glaubt, dass es da eine Verbindung zum Mord am Marcus gibt.

Die örtliche Polizei will davon nichts wissen - sie vermuten einen Raubmord. Doch Felix will seinem Baugefühl nachgehen und nimmt selbst die Ermittlungen auf. Dabei verstrickt er sich in die Abgründe der Familie Hentschel.

Kann er die Morde aufklären? Der Film "Ein Hochamt für Toni" läuft am 4. Juni um 20.15 Uhr in der ARD.