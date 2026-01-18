Wo ist Hugo? Mehr Drama als Krimi im Stuttgart-"Tatort"

Stuttgart - Ein schwarzer SUV wird aus dem Neckar gezogen, die kleine Penelope im Kindersitz ist tot. Ihr älterer Bruder Hugo verschwunden. Der neue "Tatort" aus Stuttgart beginnt mit einem Horror-Szenario, das selbst die routinierten Ermittler schockt.

Stephan Hübner (Hans Löw, 50) zeigt den Ermittlern durch die Fensterscheibe seines Autos den neuesten Erpresser-Brief. © SWR/Benoît Linder

"Leider können wir uns unsere Toten nicht aussuchen", muss sich Thorsten Lannert (Richy Müller, 70) im "Tatort: Ex-It", den das Erste am morgigen Sonntag um 20.15 Uhr zeigt, zerknirscht eingestehen.

Für ihn und Partner Sebastian Bootz (Felix Klare, 47) bleibt lediglich die Hoffnung, wenigstens Hugo lebend zu finden - und zu klären, wie es überhaupt zu der schrecklichen Tragödie kommen konnte.

Nicht ganz unschuldig scheint die Mutter: Pony Hübner (Kim Riedle, 43) war nachts mit den Kindern unterwegs, ließ sie im Auto sitzen, um Zigaretten zu kaufen. Als sie wiederkommt, ist das Fahrzeug verschwunden.

War es eine Entführung? Schließlich war Pony einst ein gefeiertes It-Girl, ihr Mann Stephan (Hans Löw, 50) verdient mit Influencern immer noch kräftig Geld. Als die ersten Erpresser-Briefe auftauchen, scheint die Sache klar.