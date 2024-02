Gigi Birofios Verführerin versteht in neuer TV-Show niemand: "Wo liegt dein Land?"

Dominikanische Republik - Zwölf Frauen aus zehn verschiedenen Ländern wollen in einer neuen Datingshow den Mann fürs Leben finden. Keine von ihnen spricht Englisch, die drei amerikanischen Junggesellen bei "LOVE & TRANSLATION" jedoch ausschließlich. Übersetzer gibt es keine. Mittendrin ist Tülay (26), die bei " Temptation Island VIP " schon Gigi Birofio (24) um den Finger wickelte .

Erst recht kompliziert wird aber die Kommunikation mit den Junggesellen. Vor allem von Dylan (22), der "gerade meine Zukunft" plant, scheint Tülay angetan. Sie müsse unabhängig, aufgeschlossen und selbstbewusst, um ihn für sich zu gewinnen, kündigt der 22-Jährige aus Miami an.

Auf die Frage einer Konkurrentin, woher sie komme, antwortet die Düsseldorferin: "Alemania, Deutschland." Mit ihr sind elf weitere Ladys am Start. Von Bolivien über Brasilien und Japan, bis hin zu Marokko und Mexiko. Es wird Deutsch, Italienisch, Französisch und Spanisch gesprochen. Größtenteils verstehen sich natürlich auch die Frauen untereinander nicht.

Ist Liebe ohne Worte möglich? Das soll das soziale Experiment "LOVE & TRANSLATION" herausfinden. Tülay (26) sei "hier, um die wahre Liebe zu finden". In Deutschland seien die Männer spießig, sie komme auf keinen grünen Zweig mit ihnen.

Tülay (26, Mitte vorn) ist eine von zwölf Ladys, die die US-Boys ergattern wollen. © WBD, discovery+

Tülay versteht zwar kein Wort und niemand sie, dennoch fragt sie eine andere Frau ganz unverblümt und straight auf Deutsch: "Wo liegt denn dein Land?"

Und Dylan will von ihr wissen, woher sie kommt. "Deutschland, Alemania", ihre Antwort auch hier. Der 22-Jährige scheint das aber nicht zu verstehen, fragt nach: "Albania?"

Es folgt eine Art Speed-Dating, bei dem die Ladys und Boys sich zwei Minuten lang tief in die Augen schauen sollen. "Man sagt in Deutschland: 'Augen sprechen Texte.' Wenn ich in Augen reinschaue, verstehe ich die direkt. Ich glaube schon, dass man sich verlieben kann, ohne sich zu verständigen", mag Tülay den Test.

Und Dylan ist begeistert von der Düsseldorferin: "Sie ist absolut umwerfend und wirkt sehr selbstbewusst. Das gefällt mir." Kahlil hingegen sieht in ihr, dass es für ihn gelaufen sei, wenn er sie verletzen würde. "Dann sollte man lieber das Land verlassen und sich einen neuen Pass besorgen. Ich bin neugierig, bleibe aber vorsichtig."

"LOVE & TRANSLATION" – ab 14. Februar 2024 auf discovery+.