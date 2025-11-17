Als er hört, was seine Freundin über ihn sagt: Mann rastet im Reality-TV aus
Kreta (Griechenland) - Das nächste Lagerfeuer steht in Folge 7 von "Temptation Island VIP" an und verspricht einiges. Gleich der erste Mann rastet bei den Bildern, die seine Freundin ihm liefert, komplett aus.
Laurenz (23) traut seinen Ohren nicht, als er hört, was Brenda (22) so alles über ihn zu erzählen hat.
Über eine Situation in der Vergangenheit, als er eine Tür eingetreten hat, weil seine Freundin sich auf einen Verdacht hin sein Handy genommen hat, kann er noch lächeln.
Doch als Brenda dann erzählt, dass sie das meiste Geld mit nach Hause bringt und ihren Freund quasi aushalten würde, ist die Grenze nicht nur erreicht, sondern überschritten.
Wutentbrannt schlägt Laurenz mit seiner Faust auf die Couch. "Das ist die größte Frechheit."
Vor allem, weil es nicht der Wahrheit entspreche. "In drei Monaten hat die vielleicht 2000 Euro gemacht, davon kannst du doch nicht leben. […] Das ist einfach peinlich", stellt er klar.
Gut, das mit der Tür stimmt wirklich, aber die Situation bereut er ja auch. "Da hatte ich einen Komplettflipper, das weiß ich auch."
Am Ende geht er vor allem mit einem Gedanken aus dem Einzellagerfeuer: "Ich verstehe es nicht."
Fragiles Ego droht bei "Temptation Island VIP" zu brechen
Respektloses und maßlos grenzüberschreitendes Verhalten ist bei dem vergebenen Aleks Petrovic (34) wohl nicht nur in diesem Reality-Format an der Tagesordnung.
"Ich will nicht abgehoben klingen, aber wo wäre Vanessa ohne mich? Und das ist der Dank?", ärgert er sich noch immer über die Bilder des ersten Lagerfeuers.
Dass er selbst sich bereits mehrere unentschuldbare Fehltritte à la Verführerinnen bespucken erlaubt hat, stellt der massiv toxische Mann nicht infrage.
Wie passend, dass er seine neue Hetztirade während einer Halloween-Party startet - mit einer Maske im Gesicht, die sein Inneres wohl gut widerspiegelt. Zum Gruseln.
Anstatt sich selbst zu reflektieren, tut er das lieber bei seiner Verlobten. Dass ihr Verhalten nicht mit seinen verqueren Ansichten zusammenpasst, könnte ihm kein größerer Dorn im Auge sein.
Titelfoto: Montage: RTL