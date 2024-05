Als Mou seine Freundin mit anderen Männern flirten sieht, freut er sich: "Hat mega Spaß"

Kroatien - In der neunten Folge von "Temptation Island" bekommen die vergebenen Männer das erste Mal alleine Bilder von ihren Frauen zu sehen. Ausgerechnet Fremdgeher Josh (31) ist von Nasrins (31) Verhalten schockiert: "Geht gar nicht!"

Die einstimmige Antwort der Verführer lautet Ja. Währenddessen steht für die vergebenen Männer das große Einzellagerfeuer ein. Nervös werfen sie sich in ihre besten Klamotten und zittern.

Auch Vivian (24) kann sich wieder über Bilder von Mou (24) "freuen". Gezeigt werden Mou und Sandra beim gemeinsamen Schlafen auf dem Sofa und wie er ihren Oberschenkel begeistert massiert. Zu viel für seine Freundin: "Schläft der mit der da ein? Sag mal, geht's dem noch gut?", ruft sie laut und fängt an zu weinen. Vor allem aber fragt sich die 24-Jährige, ob ihr Mou sie inzwischen vergessen hat.

Die vergebenen Frauen starten ihren Tag mit neuen Bildern von ihren Freunden. Diesmal erwischt es Laura (24). Während ihr Freund Phil (33) ausgelassen über das gemeinsame Sexleben plaudert: "Haben wir so 'nen Penisring gekauft (...) der ist immer noch eingepackt neben dem Bett", schämt sich die 24-Jährige in Grund und Boden.

Mou freut sich, dass Vivian genau so viel Spaß hat wie er. © Screenshot: RTL+

Die empfängt ihn bereits mit zynischem Grinsen im Gesicht. Die Verführerinnen und vergebenen Männer verfolgen wie immer alles gespannt am TV in der Villa mit. Dann bekommt Mou seine Vivian beim Feiern zu sehen.

"Sie hat mega Spaß (...) sie gibt genau so Gas wie ich", freut er sich und wird beim Anblick seiner Freundin plötzlich "sehr emotional". Er freut sich auf das gemeinsame Wiedersehen und will sich in Zukunft für Vivian bessern.

Tammo (32) muss auf Bilder von Marie (24) verzichten, was ihn sichtlich mitnimmt. Dafür kann sich Phil auf Ausschnitte seiner Laura freuen. Die bespricht ihre Beziehungsprobleme am liebsten mit den Verführern und schießt heftig gegen ihren Freund. Doch statt sich aufzuregen, stimmt der seiner Laura sogar zu:

"Sie hat schon recht. Ich hab in der Vergangenheit schon Aufmerksamkeit von anderen Frauen genossen."