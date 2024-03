Bei "Temptation Island" will Mou seine Treue beweisen, doch plötzlich steht Ex-Affäre vor ihm

Die hübsche Nastasia kennt ein Geheimnis, das Vivian interessieren dürfte. © RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany

Der sucht direkt das Gespräch mit seiner Ex-Flamme. Angeblich haben sich die beiden nur zwei Wochen gedatet. Und zwar vor seiner Beziehung mit Vivian. Doch Nastasia sieht die ganze Sache etwas anders:

"In dieser Beziehung (mit Vivian) haben wir uns trotzdem noch gesehen und da ist auch was passiert, was sie glaub’ ich nicht weiß", deutet die Verführerin an.

War sie etwa die geheime Kuss-Partnerin auf Mous großer Partytour? Der scheint jedoch keine Angst zu haben und haucht seiner Ex verschmitzt entgegen: "Cool, dass wir uns jetzt wiedersehen."