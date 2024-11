Er sorgt nach "Temptation"-Date mit Verführerin für Schock! "Kuss ist gefallen"

Korfu (Griechenland) - Während in Folge acht von " Temptation Island VIP " Tränen bei Wollny-Tochter Sarah-Jane (25) fließen, sorgt Freund Tinush (26) mit einem Date zunächst für Wirbel. Kann die Beziehung der beiden weiterhin bestehen?

Tinushs "Temptation", wie er seine Datepartnerin Lisa selbst bezeichnet, ist sich auch sicher. Würde sie noch einen Schritt weiter gehen, würde er schwach werden - was auch immer das heißen mag.

Aber auch ihre Mitbewohner und Mitbewohnerinnen schöpfen Verdacht und sind sich schnell einig: Sarah-Jane befindet sich in ihrer eigenen Blase und eigentlich leben sie und Tinush seit vier Jahren nur nebeneinander her. "Da ist kein Feuer drin, die bemühen sich nicht", bringt es Verführer Chris (32) schließlich auf den Punkt.

Ganz im Gegensatz zu den Männern werden in der Frauenvilla immer mal wieder viele Tränen vergossen. Vor allem Wollny-Tochter Sarah-Jane leidet und stellt ihre vierjährige Beziehung zu Tinush infrage - als würde sie den Braten schon riechen können.

Dennoch gönnt vor allem Akka (23) als guter Freund dem aktuellen Wollny-Schwiegersöhnchen in spe das "Traumdate" mit Verführerin Lisa.

Germain (26, M.) liebt es Party zu machen, und grapscht dabei auch gerne mal an der ein oder anderen Verführerin herum.

Während die Mädels nach dem Aus der beiden aber generell "nicht einfach Party machen können, als ob nichts ist", machen die Männer genau das.

Allen voran Germain (26), der gerne mal auf diverse Verführerinnen zugeht und am Abend zuvor noch betonte: "Ich vermisse schon [ein] bisschen mein Single leben. Frei sein, Party machen". Autsch!

Über die Sorge seiner Freundin Jessica (24), dass er sich tendenziell zum Alkoholiker entwickelt, macht er sich dabei nur lustig.

Auch seine Mitbewohner finden Germains Flirtverhalten bei "Temptation Island VIP" weniger lustig. Besonders Akka und Luise (19) analysieren sein Verhalten und kommen zu dem Schluss: Germain muss besser aufpassen, was er sagt und was er tut - intern in der Villa, aber auch auf seine aktuell räumlich getrennte Freundin Jessi bezogen.