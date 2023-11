Eskalation bei Temptation Island VIP: Heimlicher Off-Cam-Kuss und Fuß-Fetisch außer Kontrolle!

Fuß-Fetisch außer Kontrolle! In Folge 7 von "Temptation Island VIP" bekommen die Zuschauer Bilder zu sehen, die es so noch nicht gegeben hat.

Von Laura Miemczyk

Kroatien - Die Versuchung wird immer größer! In Folge 7 von "Temptation Island VIP" kommen sich Umut (26) und Verführerin Emma (22) immer näher - bis sie in einem vermeintlich unbeobachteten Moment noch weiter gehen! Jana Maria (31) bekommt unterdessen eine Spezial-Behandlung von gleich zwei Verführern, die dem Zuschauer Bilder liefern, die es im Trash-TV so auch noch nicht gegeben hat.

Kader lässt sich auf dem kroatischen Meer von zwei Verführern verwöhnen - Snacks inklusive. © Screenshot/RTL+ Nach dem letzten Lagerfeuer hat Kader (50) noch immer mit den Bildern zu kämpfen, die Moderatorin Lola Weippert (27) ihr präsentiert hatte. Denn dass ihr Ismet "Isi" Atli (52) sich von gleich mehreren Frauen hat massieren lassen, passt der Trash-Diva überhaupt nicht! Wie gut, dass sie reichlich Ablenkung auf ihrem nächsten Date findet, das sie gemeinsam mit den Verführern Max und Miguel antritt. Auf einem Katamaran lässt sich das Trio über das kroatische Meer schippern, während Kader ihre nächsten Schritte durchdenkt. "Noch ein Fehler, dann wird er [Isi] entführt!", erklärt sie gegenüber ihren Begleitern - während ihr Liebster nicht ahnt, dass er die Grenzen längst überschritten hat. Temptation Island Nackt-Alarm bei "Temptation Island VIP"! Bei diesem Anblick fällt Kader Loth vom Glauben ab Auch die Männer dürfen samt einiger Ladys auf ein Date und natürlich ziehen Umut und Lieblingsverführerin Emma gemeinsam los. Die beiden seilen sich schließlich von der Gruppe ab, um etwas "Privatsphäre" zu genießen, wobei Emma die Gunst der Stunde nutzt, um dem Vergebenen zu erklären, dass Jana Maria nicht die richtige Frau für ihn sei. Während die beiden dabei vor der Kamera noch Abstand wahren, kommen sie sich einige Zeit später - in einem vermeintlich unbeobachteten Moment - dann allerdings ziemlich nah! So fängt ein Crew-Mitglied mit seiner Handykamera einen SEHR vertrauten Moment zwischen den beiden ein, in dem es tatsächlich danach aussieht, als würden sie sich küssen! Eine Aktion, auf die schon bald bittere Konsequenzen folgen dürften ...

Temptation Island VIP: "Die Beziehung ist nicht zu retten und einfach Müll!"

Die vergebenen Männer beobachten Umuts Verhalten mit Sorge. © Screenshot/RTL+ Zurück in der Villa denken Umut und Emma weiterhin gar nicht daran, auf Abstand zu gehen. Die beiden kleben aneinander wie Pattex an der Wand, was die übrigen vergebenen Männer mit Sorge beobachten. "Die küssen sich, heute noch", ist sich Yannick (28) sicher, ohne zu ahnen, dass dieser Zug wohl längst abgefahren ist! In der Frauen-Villa hadert Denise (27) derweil weiter mit ihrer Beziehung zu Lorik (26) und bespricht ihre Situation mit Frauenversteher Max, der jedoch bereits eine Lösung parat hat. "Sie sollte da ganz schnell einen Schlussstrich ziehen. Die Beziehung ist nicht zu retten und einfach Müll!", erklärt der Verführer. Was Lorik wohl dazu sagt? Ein Spiel sorgt vorerst aber für ein wenig Ablenkung: Die Frauen können Aufgaben an ihre Männer stellen, ohne dass die Herren wissen, dass diese von ihren Ladys kommen. Ein Test, bei dem die Damen hinterher sehen können, wie weit ihre Liebsten gehen. Temptation Island "Ich hasse ihn!": Ist dieses Paar bei "Temptation Island VIP" längst gescheitert? Wenig überraschend bleibt Yannick als einziger Kandidat standhaft - sehr zum Unmut der Verführerinnen. Die finden den Vergebenen danach "devot, langweilig und super langweilig". Mimi (29) wird's freuen!

Am Strand sitzen die beiden im Anwesenheit der Kameras noch unschuldig nebeneinander... © Screenshot/RTL+

... ehe sie sich am Abend in einem vermeintlich unbeobachteten Moment schon deutlich näherkommen. © Screenshot/RTL+

Temptation Island VIP: Männer dürfen Fußfetisch ausleben - Jana Maria genießt es

Jana Maria genießt die Aufmerksamkeit der Verführer sichtlich! © Screenshot/RTL+ Umut lässt sich hingegen von Herzdame Emma einen heißen Lapdance geben und scheint den Kampfgeist der Blondine immer mehr anzuheizen. "Wenn mir ein Mann gefällt, dann kämpf' ich um den, definitiv", stellt die 22-Jährige klar - und hält Wort. Noch am selben Abend gesteht sie Umut ihre Liebe und säuselt dem Vergebenen (auf Schwedisch) die magischen drei Worte zu! Für den 26-Jährigen noch immer kein Grund, die Notbremse zu ziehen - ganz im Gegenteil! "Sie [Emma] hat mir noch mal gezeigt, was mir in der Beziehung fehlt", erklärt Umut stattdessen und scheint die Partnerschaft zu Jana Maria längst aufgegeben zu haben. Wie gut, dass die 31-Jährige von den Aussagen ihres Noch-Freundes nichts mitkriegt, allerdings ist sie unterdessen auch selbst ziemlich beschäftigt. Jana Maria lässt sich nämlich von gleich zwei Verführern auf einmal verwöhnen, die es ausgerechnet auf ihre Füße abgesehen haben. "Darf ich einmal reinbeißen?", fleht Calvin (22) als bekennender Frauen-Fuß-Freund und liefert dem Zuschauer nach Jana Marias Einwilligung Bilder, auf die mancher wohl lieber verzichtet hätte: Mit voller Inbrunst schleckt der Blondschopf die Fußsohle der 31-Jährigen ab, schließt seine Augen, riecht und knabbert an Janas Zehen - ein Wahnsinns-Erlebnis für Calvin. "Jana Marias Füße haben einen unwiderstehlichen Duft. Es war phänomenal, intimer geht es schon gar nicht mehr", resümiert er anschließend. Und auch die 31-Jährige gibt zu: "Ich hab's wirklich genossen." Als am nächsten Tag dann gerade das Spiel "Red Flag, Green Flag" gespielt wird, ertönt unvermittelt der Temptation Sound und kündigt das nächste Lagerfeuer an. Und das hat es laut Vorschau in sich!

Calvin kann von Jana Marias Füßen nicht genug bekommen - ob mit oder ohne Gummibärchen zwischen den Zehen. © Screenshot/RTL+

Denise (l.) und Mimi blicken mit Sorge auf das bevorstehende Lagerfeuer. © Screenshot/RTL+