Kader Loth geschockt von ihrem Mann: "Ich spuck' ihm ins Gesicht!"

Kroatien - Unverständnis am Lagerfeuer! Der zweite Teil der Bilder ihrer Partner sorgt bei den prominenten Frauen und Männern von " Temptation Island VIP " in Folge 6 für Eifersucht, Ekel und Abbruch-Gedanken.

Isi freut sich hingegen, dass Kader in der Männervilla aus sich herauskommt. "Sie weiß auch, dass ich keine Sekunde einen Gedanken daran verschwenden würde, dass da eine Verführung infrage käme." Sehen nicht alle so ...

Umut (26) ist gleichzeitig weiter am Flirten mit Verführerin Emma (22), was Jana-Maria (31) sauer aufstößt: "Ich habe dazu nichts zu sagen. Das ist ein Witzbold, ey. Ich will das nicht, ich mach’ das nicht mehr, ich brauch' das nicht. Die sind sooo davor, sich zu küssen. Ich bin nicht mit so einem Hampelmann zusammen."

Klare Worte. Aber auch die 31-Jährige bezirzte Singleboy Calvin (22) in Folge 5, sprach von einem "gestandenen Mann" trotz seines jungen Alters. Dass der 22-Jährige ein Foto von Jana-Maria und Umut vor seine Unterhose hielt, sei "respektlos und ekelhaft. So was macht man nicht. Keiner ist respektlos gegenüber mir. Was ich gesehen und gehört habe, ist mieseste Schublade."

Lorik versucht, den Ravensburger zu beruhigen, worauf dieser mit einem "Ey, halt's Maul, okay?" samt Handgeste reagiert. Umut entschuldigt sich später für sein Verhalten: "In dem Moment war ich in meinem Film."